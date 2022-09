Un comité d'experts planche depuis dimanche sur la 19e session de la Grande Commission mixte de coopération algéro-mauritanienne prévue demain à Nouakchott. Les deux pays renouent avec cet événement après une interruption de deux années. Le train reprend sa marche en avant. La coopération entre la Mauritanie est promise à s'accélérer davantage. C'est ce qui s'esquisse avec la 19e session de la Grande Commission mixte de coopération algéro-mauritanienne prévue demain à Nouakchott sur laquelle a planché un comité d'experts depuis le 11 septembre. Le groupe de spécialistes s'est penché sur l'élaboration de la 19e édition de cette Commission mixte, et soumettra ses recommandations au comité de suivi qui sera présidé du côté algérien, par le ministre des Travaux publics, de l'Hydraulique et des Infrastructures, Lakhdar Rakhroukh, et du côté mauritanien, par le ministre des Transports et de l'Equipement. Cette session intervient après des années d'absence, suite à la tenue par les deux pays de plusieurs échéances politiques et à la propagation de la pandémie de Covid-19, indique à ce propos Noureddine Khendoudi, directeur général des pays arabes au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger et président du comité d'experts pour la partie algérienne. «Ce rendez-vous qui reflète la volonté des deux dirigeants des deux pays de raffermir les liens de coopération bilatérale», sera couronné par la signature de plusieurs accords et de mémorandums d'entente qui intéressent plusieurs secteurs, a affirmé de son côté Mohamed El Hanchi El Kattab, directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'extérieur et président du Comité d'experts pour la partie mauritanienne. La tenue de la Grande Commission mixte algéro-mauritanienne intervient conformément aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, suite à la visite d'État de trois jours qu'avait effectuée, à partir du 27 décembre 2021, son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazaouani, souligne- t-on.

C'est au cours du séjour du chef d'État mauritanien que les deux parties ont convenu d'un des accords phares de leur coopération: Un protocole de mise en oeuvre du mémorandum d'entente relatif à la réalisation d'une route reliant Tindouf (Algérie) à Zouerate (Mauritanie), sur une longueur de 773 km. La réalisation de la route Tindouf-Zouerate sera l'oeuvre d'entreprises algériennes. Ce qui permettra au pays d'édifier, pour la première fois depuis son indépendance, un ouvrage d'une telle envergure en dehors de ses frontières. Cette voie, qui ouvrira des axes routiers internationaux importants, devra permettre aux opérateurs algériens une ouverture économique sur les marchés africains en passant par la Mauritanie qui permettra, à son tour, de renforcer la coopération économique entre les opérateurs des deux pays, avait déclaré le ministre mauritanien de l'Equipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou M'haïmid.

Le ministère des Travaux publics, de l'Hydraulique et des Infrastructures a réaffirmé la pleine disponibilité de l'Algérie pour la réalisation de ce projet. Les deux parties ont convenu d'un protocole exécutif pour le mémorandum d'entente signé en décembre dernier, relatif à la réalisation de la route reliant Tindouf et Zouerate, a affirmé dimanche, à partir de Nouakchott, Sonia Adafer, directrice des routes et des autoroutes au ministère des Travaux publics, de l'Hydraulique et des Infrastructures, en marge des travaux des experts chargés de la préparation de la 19e session de la Grande Commission mixte de coopération algéro-mauritanienne. «L'Algérie est pleinement disposée à réaliser ce projet vital, tant pour les études y afférentes que pour la liste des entreprises auxquelles sera assignée cette mission», a-t-elle souligné. Placée au coeur des deux corridors (Le Caire-Dakar) et (Alger-Dakar), la Mauritanie devra bénéficier avec cette réalisation d'une liaison routière avec trois Etats maghrébins (Algérie, Tunisie et Libye).