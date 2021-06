On y est presque! Les véhicules de moins de trois ans pourront bientôt être importés par les particuliers. Annoncée depuis plus de deux ans, cette mesure fait officiellement son retour à la faveur de la loi de finances complémentaire (LFC) 2021. En effet, «l'importation des véhicules de tourisme de moins de trois ans d'âge par les particuliers résidents, sur leurs devises propres, a été autorisée par la LFC 2021», est-il écrit dans le dernier Journal officiel (No 44). L'ordonnance 21-07 du 8 juin 2021, portant LFC pour 2021, donne quelques détails sur les modalités de l'importation de ces véhicules d'occasion.

Ainsi, comme il a été annoncé auparavant, les personnes désirant recourir à ce type d'achats devront le faire sur leurs fonds propres. «Cela à partir de devises propres, par débit d'un compte devises, ouvert en Algérie, est autorisé», souligne la même ordonnance. En outre, cette opération ne pourra se faire qu'une fois tous les trois ans par la même ordonnance.

«Le dédouanement, pour la mise à la consommation, avec paiement des droits et taxes relevant du régime de droit commun, des véhicules de tourisme de moins de trois ans d'âge, importés par les particuliers résidents, une fois tous les trois ans», est-il ajouté. Une mesure qui a pour but d'éviter que cette «importation» profite à la «mafia des revendeurs» au détriment des simples citoyens. Cela même s'ils pourront utiliser des prête-noms. Mais avec cette décision, le législateur veut leur compliquer au maximum les choses. Le but étant de réduire considérablement leur champs d'action. Quoi qu'il en soit, les consommateurs ont accueilli avec beaucoup de joie cette nouvelle qu'ils attendaient impatiemment.

Toutefois, ils devront prendre encore un peu leur mal en patience car l'entrée en vigueur de cette disposition demeure tributaire des textes d'application. «Les modalités d'application de cette disposition ainsi que le contrôle de conformité des véhicules de tourisme usagés sont fixées par voie réglementaire», est-il souligné dans la LFC, ce qui veut dire que cette loi est encore en «rodage» en attendant qu'une autre ordonnance ne vienne la compléter, avec les détails techniques encadrant ce type d'opérations. Certains craignent déjà un effet d'annonce comme cela a été le cas ces deux dernières années. Car, il faut rappeler que l'importation des véhicules de moins de trois ans avait été autorisée par la loi de finances 2020 avant qu'elle ne soit «gelée». Que de péripéties! En attendant, le marché de l'occasion continue de «flamber». La nouvelle n'a pas eu l'effet escompté auprès des Algériens qui espèrent un effet domino pour un retour à des prix presque normaux. Il faudra attendre que les voitures aux matricules européens commencent à rouler sur nos routes pour constater les effets de cette décision. Cela même si beaucoup la voient comme une goutte d'eau dans un océan, du fait des prix élevés de la devise dans la «bourse du Square». Wait and see...