Le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, vient d'animer une conférence de presse conjointe avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Aboul Gheit. Le ministre a tenu à rappeler que le discours de clôture du Sommet d'Alger a résumé parfaitement la réussite de ces deux jours de conclave. Dans ce sens, il a tenu à «répondre» aux rumeurs d'une «certaine presse et de certains diplomates» sur une division et un échec de ce Sommet. Pour lui, la Déclaration d'Alger adoptée unanimement par les membres de la Ligue est la meilleure preuve de la réussite de ce Sommet qu'il qualifie de «novembriste» . «De par sa symbolique mais aussi les décisions importantes qui y ont été prises», met en avant le ministre des AE. «C'est un succès pour les Algériens d'abord, pour l'Algérie, pour le président Tebboune et toute la nation arabe», a-t-il insisté, rappelant au passage la forte participation de chefs d'État et Émirs à ce conclave d'Alger, ainsi que les invités d'honneur, à leur tête le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. «C'est le Sommet du nouveau et du renouveau de l'action arabe commune », a-t-il soutenu. Pour lui, Alger aura permis l'unification de la nation arabe. « Notre objectif principal est que tout ce qui a été décidé lors de ce Sommet soit appliqué», affirme-t-il soulignant que tout ajout est bienvenu tant qu'il sert la nation arabe.Le secrétaire général de la Ligue arabe a tenu , pour sa part, à féliciter l'Algérie pour la réussite de ce Sommet. Il rappelle que 17 chefs d'État et Émirs y ont participé. Il met aussi en avant la présence d'invité d'honneur de haut niveau. Aboul Gheit souligne la convergence de vues des tous les pays participant à ce Sommet qui a tenu toutes ses promesses en étant, dit-il, celui de la réunification arabe. Il rappelle que des questions importantes pour les peuples de la région ont été inscrites à l'ordre du jour, à l'image de la sécurité alimentaire et hydrique. Il parle aussi de la question palestinienne ainsi que des conflits de la région, à l'instar de la Syrie, le Yémen ou la Libye. « Des décisions importantes ont été prises pour tous ces dossiers», a-t-il assuré. Pour lui, le Sommet d'Alger a permis de trouver des solutions pour les problèmes de la nation arabe de la part des pays arabes. Il rappelle dans ce sens la Déclaration d'Alger qui réfute toute ingérence étrangère dans les questions des nations arabes.