En prévision de la rentrée scolaire qui approche à grands pas, la direction de la culture compte prendre de l'avance sur les évènements en venant en appui aux parents d'élèves qui se soucient déjà des prix élevés des articles scolaires. Des prix qui donnent déjà la chair de poule aux parents ayant plus de deux enfants scolarisés.

Ce qui est pratiquement le cas de l'écrasante majorité des foyers. Aussi, pour atténuer la hausse et surtout éviter d'illégales hausses, une grande foire des articles scolaires est au programme au niveau de la salle omnisport Saïd Tazrout située dans la Nouvelle-Ville de Tizi-Ouzou. Cette manifestation qui verra la participation de plusieurs autres intervenants se tiendra, selon la direction du commerce, à partir du 4 septembre et durera pendant la rentrée scolaire et la période nécessaire pour l»acquisition des articles et des livres scolaires.

À noter, par ailleurs, que les services concernés au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou n'ont pas lésiné sur la communication afin de rassurer les familles quant à la disponibilité des articles et du livre scolaires. Une inquiétude qui maintient encore son empreinte sur les visages des parents d'élèves qui sont habités à vivre des difficultés similaire à chaque rentrée scolaire. L'expérience fait, en effet,qu'aucun discours ne peut les rassurer. Toutefois, pour les responsables du secteur, la disponibilité du livre et des articles scolaires est garantie et que les parents d'élèves n'ont pas à se soucier de ce volet qui a été préparé par le ministère de tutelle durant toute la période des vacances scolaires.

Cependant, de leur côté, les parents s'inquiètent autant pour la disponibilité que pour les prix appliqués cette année. Pour beaucoup d'entre eux, la hausse allant parfois jusqu'au double par rapport à la rentrée précédente impactera grandement les bourses des ménages. D'ailleurs, en grande majorité, ces derniers affirmaient ne pas comprendre les causes ayant engendré cette hausse des articles scolaires. Des hausses qui annoncent en effet une rentrée difficile pour des parents qui peinent déjà à équilibrer leurs budgets à cause de la hausse des prix des autres produits.

Par ailleurs, notons que la décision du ministère de tutelle de définir la liste des articles scolaires dont les enfants auront besoin, peut agir sur les prix en les orientant vers la stabilisation. Les parents qui connaissent, désormais, la liste à acquérir peuvent déjà établir le budget. La méthode coupe également l'herbe sous les pieds des spéculateurs qui oeuvrent à chaque rentrée à allonger à l'infini la liste afin de vendre le maximum d'articles. Ce qui engendre l'augmentation des budgets réservés à cette fin par les ménages.

Enfin, notons que le marché des articles scolaires est l'un des plus juteux. Ce qui fait que le créneau attire toutes sortes de commerçants de fortune au point que les articles scolaires sont vendus sur les trottoirs au détriment de la qualité et de son impact sur les enfants.