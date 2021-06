Le secrétaire général du Rassemblement national et démocratique (RND), Tayeb Zitouni, a convoqué, hier, les secrétaires du parti au niveau des wilayas pour évaluer et faire le bilan des élections législatives anticipées. C'était une occasion pour le premier responsable du RND d'aborder la situation politique nationale et les défis qui se dressent au pays sur le plan économique et social. La question de la participation de son parti à la joute des législatives anticipées du 12 juin passé était au centre de son intervention à l'adresse des médias nationaux.

À ce propos, Tayeb Zitouni s'est félicité des résultats obtenus par son parti lors des dernières législatives.

Le secrétaire général du RND a souligné dans ce sens que «malgré ce que nous avons vécu comme situation qui a affecté notre parti, les résultats sont là, ils attestent de la crédibilité et de la popularité dont jouit le parti au sein de la société», et d'ajouter: «Notre parti a connu des attaques groupées que ce soit de la part de la classe politique ou de l'intérieur même de la structure. Personne ne prédisait que le RND allait survivre à ces attaques et à cette offensive qui menaçait son existence», a-t-il rétorqué. Dans le même registre, Tayeb Zitouni a rappelé les conditions dans lesquelles se sont déroulées les élections législatives du 12 juin en signalant en la matière que «le Rassemblement national et démocratique avait été lésé lors des dernières législatives. Mais nous allons défendre notre droit auprès de la commission des recours pour que nos voix soient réhabilitées et retenues pour engranger des sièges que nous considérons légitimes au sein de la chambre basse du Parlement», a-t-il souligné.

Le responsable du RND a affiché une satisfaction quant à la place que vient de remporter son parti «malgré tout ce qu'a subi en termes d'attaques et de manoeuvres de sa destruction et sa dislocations». Tayeb Zitouni n'a pas ménagé le Premier ministre, Abdelaziz Djerad et son équipe gouvernementale. Il a, dans ce sens, incombé la responsabilité du taux d'abstention au gouvernement actuel qui n'a « pas su gérer une situation sur le plan socio-économique qui puisse permettre aux citoyens de se sentir pris en charge sur des questions clés qui concernent son quotidien», a-t-il rappelé.

Cette remarque est, selon lui, justifiée, dans la mesure où «le taux d'abstention n'est pas de la responsabilité du citoyen, mais bel et bien de celle du gouvernement qui n'a pas travaillé dans le sens qui aiderait la création des conditions favorables pour le citoyen d'aller voter dans l'aisance et loin des pressions d'ordre social et économique», a-t-il précisé.

Dans un autre registre, le secrétaire général du RND, Tayeb Zitouni, a expliqué que «les législatives du 12 juin ont reflété réellement la grande tendance au sein de la société. Le pôle nationaliste est majoritaire, cela va nous permettre en tant que famille nationaliste d'aller vers une alliance et un pôle avec d'autres partis de la même famille politique et les indépendants pour construire un programme politique au sein du Parlement avec comme objectif de défendre l'Etat algérien, ses institutions et proposer un plan de relance économique pour juguler les problèmes sociaux qui guettent le pays», a-t-il asséné.

Dans un autre sillage, le premier homme du RND a signalé que le temps des débats dans «les rues est terminé; le peuple a voté et il a décidé librement de ceux qui vont le représenter au sein du Parlement. Le débat, maintenant, doit se faire dans les instances élues. C'est de cette manière que la politique doit se faire, en respectant le choix populaire dans un cadre légal et loin des débats de rue», a-t-il attesté.

Tayeb Zitouni a appelé à «revoir la loi électorale qui a été derrière ce net recul de la place de la femme au sein du Parlement lors des dernières législatives et qui a favorisé entre autres ce taux d'abstention et cette faible participation», et d'ajouter « nous sommes convaincus que le président de la République va prendre en considération cette réalité», a-t-il souligné.

Le secrétaire général du RND a conclu son intervention en indiquant que «le Rassemblement national et démocratique croit en ses chances dans les joutes électorales à venir, surtout durant les locales prochaines où le parti sera présent avec force en tenant compte des erreurs des dernières législatives. Et ça sera l'occasion pour dire a ceux qui ont misé sur la mort du RND que ce dernier revient avec force via le choix populaire et non pas via des décisions d'en haut comme c'était le cas avant», a-t-il conclu.