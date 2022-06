La bataille principale pour le secteur de la justice en Algérie demeurait la lutte contre la corruption, la restitution des fonds pillés et l'instauration d'une justice crédible permettant de recouvrer la confiance du citoyen», a indique lundi un communiqué du ministère de la Justice,garde des Sceaux. Lors d'une séance de travail tenue avec des cadres de l'administration centrale et des organismes sous tutelle, consacrée à l'évaluation de l'action pour la période entre juillet 2021 et juin 2022, le ministre de la Justice, Abderrachid Tabi a rappelé, selon le compte rendu de l'agence officielle «le grand rôle du secteur de la justice dans l'effort national relatif à l'application des réformes constitutionnelles».

Le ministre, d'après la même source, a mis en avant «l'élaboration et la publication de plusieurs textes juridiques et réglementaires, la préparation et la finalisation de l'élaboration d'autres textes, dans le but de conformer le système juridique et institutionnel national aux nouvelles dispositions constitutionnelles». Il était aussi question de l'adapter «à la réalité économique, ou la lutte contre les formes de la criminalité et la consolidation de la protection des droits et libertés». Il a réitéré que «la bataille principale demeure la lutte contre la corruption, la restitution des fonds pillés et l'instauration d'une justice crédible, à même de permettre de recouvrer la confiance du citoyen». La réunion a constitué une occasion, à travers laquelle, le ministre a rappelé «le grand travail en cours au niveau de tous les services de l'Etat et qui vise à prendre en charge les réformes constitutionnelles d'une part, et à assurer la relance économique d'autre part, après le parachèvement de l'édification institutionnelle imposée par les nécessités de répondre aux besoins du citoyen et l'instauration des fondements d'un Etat fort», lit-on dans le communiqué. Rappelons que le département qui a déjà présenté 10 projets de lois, s'apprête à présenter à l'avenir une dizaine d'autres textes, dont la loi sur la réglementation des changes et des mouvements de capitaux, le projet de loi organique portant statut des magistrats, le projet de loi relative à la prévention et lutte contre la corruption, le projet de loi de lutte contre la traite des personnes.

Il sera également question de la révision de la loi relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes...etc. Dans le même registre de l'adaptation à la Constitution amendée de 2020, le ministre avait assuré, récemment, que «le règlement intérieur de l'APN est en cours d'élaboration par la commission des affaires juridiques et administratives et des libertés de l' APN, tandis que la loi organisant les relations entre les deux chambres et le gouvernement sera présentée prochainement devant les deux chambres.