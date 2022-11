Le FFS organise aujourd'hui sa conférence nationale d'audit. Ce rendez-vous est présenté comme l' «ultime étape» avant le 6eme congres ordinaire du parti, prévu les 08, 09 et 10 décembre prochains. A travers le texte d'introduction au débat présenté lors des rencontres régionales tenues depuis le 21 octobre dernier, la direction du parti reconnaît que «le FFS s'est sorti, tant bien que mal, d'une série de crises, de dissidences et de dysfonctionnements qui l'ont fortement ébranlé». « S'il est vrai que cela n'est pas nouveau en près de 60 années d'existence, la période que nous vivons depuis le retrait de notre président Hocine Ait Ahmed, que Dieu lui accorde miséricorde, reste la plus difficile et la plus complexe à gérer», est-il ajouté. Le sixième congrès du parti, reporté à plusieurs reprises, est une occasion pour le parti de tenter de résoudre la crise qui le secoue, notamment depuis ces quatre dernières années. Cette rencontre en question doit «affiner la réflexion autour des textes et des chartes du parti». Sur le plan politique, ladite conférence s'inscrit, selon le parti «dans la perspective de donner un nouveau souffle à notre «projet de reconstruction d'un consensus national». «La réussite de cette conférence permettra au parti de faire un grand pas vers la tenue d'un congrès «rassembleur». «Les membres de l'Instance présidentielle, du comité d'éthique, le premier secrétaire national, les membres du conseil national, les coordinateurs des commissions administratives fédérales (CAF), les coordinateurs des sections, les élus du parti aux Assemblées communales et de wilayas et les P/APC du FFS», participeront à cette rencontre. Elle devra permettre aux militants du parti «de contribuer au débat autour des textes organiques et les résolutions». Le FFS affirmait vouloir «mettre en évidence les points négatifs et positifs, tout en proposant des recommandations au Congrès dans l'objectif de renforcer sa présence sur la scène politique et rendre ses actions plus efficace». «Les contributions des militants au débat permettront l'évaluation la plus objective et les recommandations les plus pertinentes pour que notre prochain congrès puisse adapter nos textes et notre organisation aux mutations que vit l'Algérie et le monde en général», dixit la direction du parti.

Certains militants déplorent la fermeture de nombreuses sections locales, la défection du conseil national et l'amputation de l'IP. De ce fait, des militants exigent la récupération des structures du parti à même de retrouver une gestion démocratique au sein du parti. Par ailleurs, bien des militants remettaient en cause la composition de la commission nationale de préparation du congrès, tout en dénonçant le piétinement des textes régissant le parti(statuts et le règlement intérieur). «L'heure est aux décisions qui permettront au FFS de reprendre sa place historique de parti incontournable des luttes pour la démocratie et les droits de l'homme», souligne-t-on encore. Des militants ont appelé notamment au respect de principes démocratiques et à la mise en place de structures consensuelles de transition, pour aller, d'abord vers une conférence nationale et ensuite vers l'organisation d'un congrès national démocratique et de rassemblement. Pour certains d'entre eux, l'actuelle direction préparerait un congrès sur mesure.