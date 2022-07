Les Algériens ont vécu, ce 5 Juillet 2022, un événement exceptionnel à tous points de vue. Le grand défilé militaire a joué comme un véritable déclic dans les esprits. Une sorte de ligne de démarcation entre l'Algérie d'hier et la nouvelle, celle qui assume sa puissance et en fait l'étalage devant les citoyens, non pas pour se faire valoir, mais pour leur adresser un message précis, à savoir que leur État existe bel et bien et dispose d'une puissance de feu extraordinaire, parmi les plus importantes d'Afrique et du Monde arabe. La démonstration de force est principalement un motif de fierté pour les millions d'Algériens, qui ont encore en souvenir leur pays confronté à une horde de barbares terroristes qui voulaient son effondrement. La victoire contre le terrorisme est en soi une preuve de l'efficacité de l'ANP. Il n'existe pas actuellement dans n'importe quel point du globe, une ou plusieurs armées, en opérations pendant des années qui puissent se targuer d'avoir réussi un succès total dans une guerre contre des hordes qui se comptaient au tout début de la guerre, en plusieurs dizaines de milliers de terroristes. La victoire était aussi politique que sociale et dans ces deux dimensions l'ANP y avait sa part. Sur le plan opérationnel, les éléments de l'Armée nationale populaire ont démontré une rare maîtrise du terrain et des combats.

Les Algériens savaient depuis des décennies le poids de l'institution militaire dans la vie de la nation les «Chaâb, Djeïch, Khawa Khawa» qui fusaient aux quatre coins du pays durant les extraordinaires marches du Mouvement populaire, ne relevait pas du hasard. Ils disaient la reconnaissance et la fierté des Algériens d'avoir à leur côté une armée qui a su valoriser l'héritage de l'Armée de Libération nationale. Cette profonde conviction populaire a servi de bouclier contre les assauts d'autres hordes, ceux de la guerre de 4e génération. Les fake news, destinées à attenter au moral des Algériens en provoquant un clivage avec leur armée, ont lamentablement échoué. Mais il manquait quelque chose de plus concret pour donner au peuple la raison de croire en sa destinée.

La diffusion à la télévision des manoeuvres effectuées par l'armée était certes parlante, mais il manquait la chaleur de la rencontre entre le peuple et son armée. Le défilé militaire a comblé définitivement ce «déficit d'images» et donné aux Algériens le moyen et l'opportunité d'approcher, voire de toucher du doigt ces hommes, ces femmes, ce matériel de très haute technologie et toute la puissance que dégage leur armée.

Les dizaines de milliers de citoyens qui ont accompagné la parade des soldats n'ont et n'auront aucune velléité belliciste. D'ailleurs, ce sont d'autres centaines de milliers de citoyens qui ont accueilli à bras ouvert les Jeux méditerranéens d'Oran et contribué à leur réussite. Ils savent surtout que leur ANP, héritière d'une armée de Libération nationale qui a donné tant de martyrs, existe pour défendre l'intégrité du territoire et veiller au caractère républicain de leur État. Cette ambition légitime n'exclut pas la puissance, bien au contraire. Tout État est fort de son économie, de sa culture, mais aussi de son armée. Plus cette dernière est forte, plus l'économie et la culture peuvent se développer et assurer le soft power de la nation. En cela, la puissance de l'ANP est principalement et prioritairement défensive, tout en étant dissuasive.

C'est cette force, que les Algériens ont eu à apprécier le jour-anniversaire de l'indépendance de leur pays, qui permet au président de la République de discuter d'égal à égal avec n'importe qui parmi ses homologues. L'Algérie est présentement le premier pays en Afrique et dans le Monde arabe en terme d'atteinte des objectifs de développement durable. Elle caracole en tête du classement africain en matière d'Indice de développement humain. C'est le seul pays qui construit autant de logements qu'il donne quasi gracieusement à ses citoyens. L'Algérie est désendettée et aucune institution financière internationale n'est en mesure de lui faire la leçon. Les Algériens apprécient la posture de leur État qui tient tête à Israël, continue à soutenir ouvertement l'État palestinien et réclame un référendum d'autodétermination au Sahara occidental. Tout ces motifs de fierté étaient très visibles dans les regards et les signes de fierté qu'adressaient les Algériens à leurs soldats.