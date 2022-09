L'aventure entre Youcef Belaili et Brest a pris fin. Les deux parties discutaient d'une rupture de contrat depuis plusieurs jours. L'international algérien ne se sentait plus épanoui du côté du Finistère et le club semblait également lassé par le comportement du joueur. «Suite à la demande de Youcef Belaïli adressée au Directeur Sportif Grégory Lorenzi, le Stade Brestois et le joueur ont convenu de la résiliation du contrat qui les liait jusqu’au 30 juin 2023. Le SB29 lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière», peut-on lire dans le communiqué du club.