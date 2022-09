Le secteur hôtelier est en ébullition ces dernières 48 heures. Et pour cause: le gouvernement maintient le cap sur des nuitées moins chères dans les hôtels. Ayant, dès 2021, annoncé la révision des prix des chambres d'hôtels et autres structures d'hébergement en Algérie, les pouvoirs publics vont de l'avant dans leur politique de plafonnement des prix des nuitées, et mandatent le ministre du Tourisme et de l'Artisanat de mettre en oeuvre cette politique, laquelle relève d'une stratégie nationale visant à rendre attractif le produit touristique algérien. En effet, et pas plus tard que mercredi dernier, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a eu à examiner un projet de décret exécutif relatif au plafonnement des prix des services d'hébergement au niveau des établissements hôteliers. «Le gouvernement a examiné un projet de décret exécutif présenté par le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, relatif au plafonnement des prix des services d'hébergement au niveau des établissements hôteliers et des autres structures destinées à l'hébergement à caractère commercial», avait indiqué un communiqué des services du Premier ministère. Ce projet de texte vient en application des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°03-03 du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence et s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la nouvelle politique tarifaire dans le secteur du tourisme, conformément aux décisions prises lors du Conseil des ministres du 12 septembre 2021, avait-on rappelé de même source. L'annonce de la révision de ce décret exécutif a vite fait l'effet boule de neige, suscitant des réactions parmi les professionnels du secteur et les associations de protection du consommateur. Ces réactions livrent des lectures différentes sur la démarche du gouvernement visant à débroussailler le maquis des prix sur le front on des hôtels, notamment privés. Si les associations de protection du consommateur applaudissent l'initiative gouvernementale et dénoncent des prestations hôtelières inversement proportionnelles aux prix pratiqués, les hôteliers ne l'entendent, cependant pas, de cette oreille, évoquant la loi de l'offre et de la demande et renvoient à un contexte économique qui rend difficile la révision à la baisse de leurs tarifs, notamment suite à l'épisode Covid-19, dont l'impact aura été ravageur sur leur trésorerie. Le gouvernement, qui est déjà conscient de cette réalité, a déjà eu à rassurer les acteurs de la filière hôtelière, en annonçant: «La révision et le plafonnement des prix des chambres d'hôtels et des autres structures d'hébergement s'effectueront sur la base de critères prédéfinis qui prennent en compte les intérêts légitimes des établissements hôteliers en particulier» a-t-il ainsi été précisé.

Il a été également indiqué que «la proposition des prix plafonnés se fait dans un cadre concerté, à travers un comité mixte composé de représentants des administrations concernées, d'opérateurs et de professionnels de l'hôtellerie publique et privée, ainsi que des associations de protection du consommateur». A priori, et au vu des assurances données par le gouvernement, le processus de révision des prix des

chambres d'hôtels, est appelé à connaître une certaine période de maturation, surtout que les hôteliers, coiffés par la Fédération nationale des hôteliers, la Fnht, qui ont convoqué, jeudi dernier, leurs états généraux pour étudier à leur tour le projet de loi, estiment qu'il faut «une étude globale» pour plafonner les prix. Ils se disent néanmoins soucieux de l'intérêt du consommateur.