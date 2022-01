Après les écoles, c'est autour de l'université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou de fermer ses portes afin de laisser passer la vague de Coronavirus. La décision a été prise avant-hier dimanche, en fin de journée après une réunion qui a regroupé les responsables de cette institution ainsi que ceux du secteur de la santé et des services concernés au niveau de la wilaya.

Selon le vice-recteur de l'université, Farid Asma, qui intervenait hier sur les ondes de la radio locale de la wilaya de Tizi Ouzou, la situation était difficile au niveau des résidences et des campus avec la multiplication des cas de contamination. Une situation, explique-t-il, qui a contraint les responsables à prendre la décision de suspendre les cours en présentiel.

Asma qui a souligné l'importance de passer aux opérations de désinfection au sein des résidences et des campus et autres amphithéâtres et bus de transport universitaire, a toutefois déploré la faiblesse des taux de vaccination parmi les étudiants et les différents corps de personnels de l'institution. L'orateur estimera ainsi, que le taux est insignifiant au vu du nombre d'étudiants qui dépasse les soixante mille qui y résident et y étudient.

Aussi, le vice-recteur chargé de la pédagogie lancera un appel pressant aux étudiants et les personnels à aller se faire vacciner afin de porter le taux à des seuils permettant d'acquérir l'immunité collective d'abord au sein de l'université et de la société en général.

Evoquant le volet pédagogique, le vice-recteur de l'université de Tizi Ouzou n'a pas exclu le retour au système de cours à distance si la situation venait à se prolonger. Jusqu'à hier, la réflexion à ce sujet était en cours, faisait-il savoir, soulignant que pour les dix jours à venir, les étudiants pourront suivre les cours des matières essentielles à distance comme il était d'usage lors du premier confinement. Cependant, il convient de noter que les étudiants qui n'ont pas été préparés à cette décision sont désorientés par rapport justement à la méthode de cours à distance d'autant plus que ce procédé leur a causé de nombreux désagréments lors de la première expérience de 2020.

Par ailleurs, il faut rappeler que les fermetures ne concernent pas uniquement les écoles et l'université mais elle s'est étendue à d'autres établissements de formation professionnelle et des instituts. Hier, ce fut en effet l'Institut nationale des techniques hôtelières (Inth) de la ville de Tizi-Ouzou qui a pris la décision de fermer ses portes pendant une période de dix jours afin de permettre aux stagiaires de se mettre en sécurité en attendant que la vague du Coronavirus passe.

Enfin, notons que les écoles sont fermées depuis quelques jours déjà, alors qu'une vaste campagne de vaccination est en cours dans les établissements. Le ministre de l'Enseignement supérieur qui supervisait avant-hier au côté du ministre de la Santé, le lancement de cette campagne a réitéré son appel aux corps professionnels de son secteur pour aller massivement se faire vacciner.