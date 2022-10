Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, se rend, aujourd’hui, à Washington pour participer aux travaux des Assemblées annuelles conjointes du Groupe de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International (FMI), prévus du 13 au 16 octobre 2022, a indiqué un communiqué du ministère. Dans le cadre de ces Assemblées annuelles, le ministre des Finances prendra part à la plénière des assises des institutions de Bretton Woods. Il assistera aussi aux travaux du Comité de Développement de la Banque Mondiale et du Comité Financier et Monétaire du FMI, selon la même source. Le ministre prendra part, également, aux différentes réunions, impliquant les Gouverneurs des régions MENA et Afrique avec le Président du Groupe de la Banque Mondiale et la Directrice Générale du FMI, ajoute le communiqué. En marge de ces Assemblées Annuelles, Brahim Djamel Kassali rencontrera les premiers responsables du Groupe de la Banque Mondiale et du FMI ainsi que des hauts responsables des institutions financières internationales et régionales présents à cet évènement. Il rencontrera, également, en marge des Assemblées, certains de ses homologues des pays membres des Institutions de Bretton Woods, avec lesquels il échangera sur l’état et les perspectives de coopération avec l’Algérie. Les Assemblées Annuelles des deux institutions Multilatérales seront l’occasion pour réunir les principaux responsables du monde économique et financier autour de dossiers importants relatifs au développement économique, à la conjoncture économique mondiale, à la lutte contre la pauvreté, au système financier international et au capital humain. L’édition 2022 de ces assises constituera une plate-forme pour l’analyse et l’échange de points de vue sur les défis actuels imposés par le contexte international, notamment ceux se rapportant à la sécurité alimentaire et énergétique, à la lutte contre l’inflation et le changement climatique et à la transition numérique, conclut la même source.