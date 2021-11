Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani a rencontré, hier, des directeurs de publication de plusieurs médias de la presse écrite et audiovisuelle, dans le cadre de consultations, en vue d'élaborer la nouvelle loi organique sur l'information. La rencontre a été une opportunité pour le ministre fraîchement installé, d'échanger avec ses hôtes du jour sur un secteur qui se trouve dans un état déplorable. Si les problèmes dans lesquels se débattent les médias nationaux ont été sériés de manière précise et exhaustive, il y en a plusieurs, où il manquait la volonté politique pour permettre l'émergence d'une scène médiatique digne des sacrifices consentis par la corporation durant la décennie noire. Sur ce dossier, le président de la République est catégorique. Il veut doter le secteur stratégique qu'est celui de l'information, d'une grande loi qui répondra aux desiderata d'une corporation brimée et marginalisée. En sa qualité de premier garant et protecteur de ces droits et libertés, le chef de l'Etat entend, non seulement préserver cet acquis de la liberté médiatique, mais le renforcer par une loi digne de ce nom qui lui survivra. C'est dans cette perspective que le nouveau ministre mène des consultations, les plus larges possibles, avec les professionnels du métier pour aboutir à un texte de loi qui fera un véritable consensus. En menant ces consultations, comme l'a souhaité le président, c'est une manière pour le ministre Bouslimani de mettre en conformité la loi sur l'information avec la Constitution.