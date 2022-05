Une nouvelle Algérie et de grands évènements! Les prochains mois, le pays est appelé à abriter d'importantes manifestations, à l'instar des Jeux méditerranéens (JM) à Oran à partir du 25 juin prochain jusqu'au 5 juillet. Le hasard et la Covid-19 ont fait que ce rendez-vous des sportifs de la Méditerranée coïncide avec le 60e anniversaire de l'indépendance. Ce sera donc l'occasion de montrer au monde le vrai visage de l'Algérie, jeune et moderne. Or, certains ennemis du pays commencent déjà à cogiter pour essayer de «torpiller» ces grandes échéances que l'Algérie doit abriter. À l'image de la campagne de sabotage menée contre Oran et les JM. Pour barrer la route à ces détracteurs, la meilleure «arme» demeure la force...médiatique. C'est dans ce sens que le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani a appelé la corporation à apporter sa contribution professionnelle pour garantir le succès des grandes échéances. «Cela afin de barrer la route à ses détracteurs qui utilisent les médias virtuels pour lui porter atteinte», a attesté le ministre. «Ces médias, qui ont toujours été fidèles aux questions du pays, devront affirmer leur contribution professionnelle pour garantir le succès des grandes échéances que notre pays devrait abriter prochainement», a-t-il insisté. Bouslimani évoque la 19e édition des JM, l' anniversaire des fêtes de l'Indépendance et de la Jeunesse et le prochain Sommet de la Ligue arabe prévu le 1er novembre prochain. Le ministre insiste sur le fait que les «pays hostiles à l'Algérie» diffusent des «fake news» pour les «saborder». «Cette réalité et les mutations profondes que connaît notre pays dans un environnement régional et international perturbé traduisent l'impératif de renforcer les éléments de sa cohésion», a-t-il assuré. «Ce qui exige davantage de vigilance et la conjugaison des efforts en vue de la promotion du rôle des médias dans la défense des fondements de notre identité commune et notre unité nationale, notamment les langues arabe et amazighe», a-t-il poursuivi à l'occasion de la signature d'un accord de partenariat entre le Haut Commissariat à l'amazighité (HCA) et le Centre international de presse (CIP). Pour lui, cette convention doit «consolider» notre unité nationale afin de faire face aux menaces qui guettent le pays. «Elle se veut comme une procédure pratique concrétisant le rapprochement de la coordination, la concertation et la complémentarité, adoptée dans le programme d'action du ministère de la Communication», atteste- t-il. «Cela en tant que nouveau jalon qui s'ajoute à l'édifice de la coopération institutionnelle, en vue de renforcer l'utilisation de la langue amazighe à travers les espaces médiatiques et les moyens de communication diversifiés», a soutenu le ministre. Le secrétaire général du HCA, Si El Hachemi Assad a, lui, insisté sur l'impératif de renforcer plus que jamais la place de la langue amazighe à travers la valorisation de son rôle et son emploi dans les contenus médiatiques. «Cela afin de contribuer au renforcement du front interne et préserver l'image et les réalisations de l'Algérie, notamment dans ce contexte sensible où nous assistons à une campagne de propagande malveillante visant à porter atteinte aux acquis de la nation algérienne», souligne t-il confirmant que la menace est bel et bien réelle.

Les médias sont donc appelés à se mettre en ordre de bataille afin de contrer ses campagnes de dénigrement en montrant la réalité du terrain. Comme on a pu le voir à travers le reportage d'Euronews, commandé par l'Anep, sur les JM. En quelques minutes, il a réussi à démentir toutes les rumeurs qui circulaient autour des préparatifs pour cet évènement, montrant des installations flambant neuf et une ville qui aspire à devenir la Barcelone du Maghreb...