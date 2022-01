L'heure n'est plus aux tergiversations et aux querelles de chapelle. Tout le monde devra se mobiliser autour d'un seul et même objectif, à savoir la bataille de la prise de conscience et la défense des intérêts de la nation. Celle des futures générations. Tel semble être le message qui a filtré de la rencontre conjointe, entre le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani et les représentants des chaînes de télévision privées, accréditées en Algérie. Le département du ministre de la Communication joue la carte de l'ouverture et de la concertation, seules à même d'assurer une cohérence et un consensus autour du minimum national requis. L'autre fait qui mérite d'être souligné, c'est ce gage de confiance et de sérénité que le ministre de la Communication entend asseoir dans le secteur, en garantissant «la continuité et la stabilité» de tous les médias. «Un engagement permanent», affiché et annoncé publiquement par le ministère de la Communication, qui semble réaliser une perception nouvelle des défis et des attentes pour l'ensemble de la corporation de la presse.

Il précisera, par ailleurs, que les priorités de son département «était d'asseoir les bases pour parvenir à une presse professionnelle». Un objectif qui répond, convenablement, aux exigences de la conjoncture particulière du moment, notamment avec les développements accélérés de la géopolitique régionale et les menaces des guerres de 4e génération, qui guettent le pays. La séance de travail conjointe a contribué à renforcer l'écoute et la concertation, en vue de rehausser le niveau de professionnalisme, le perfectionnement et la maîtrise des défis auxquels fait face le pays. Le département de Bouslimani semble inscrire cette rencontre dans le sillage d'une «série de réunions de coordination avec les différents médias», annonce le communiqué du ministère de la Communication, qui précise que cette nouvelle séance «a porté sur l'écoute des différentes préoccupations et propositions des représentants de ces chaînes». La nouvelle approche du ministre de la Communication marque un tournant décisif dans le travail collaboratif et de concertation avec les différentes composantes du paysage de la presse nationale.

L'engagement permanent de la tutelle ministérielle de maintenir les ponts du dialogue et de la concertation, est ainsi réitéré par le ministre, «en vue d'aplanir les difficultés auxquelles ils font face (Ndlr, médias), et assurer leur continuité et leur stabilité, dans le cadre d'un média national ciblé, garantissant la vraie information au citoyen et défendant les intérêts suprêmes du pays». Une feuille de route simple et globale qui réunit l'ensemble des acteurs du secteur autour d'intérêts suprêmes communs. Saisissant cette occasion, les représentants des chaînes télévisées n'ont pas manqué de faire part de leur mobilisation constante, en faveur des questions et choix nationaux, ainsi que du côté «des grandes orientations politiques algériennes, vu que l'Algérie est une ligne rouge où se rencontrent toutes les tendances et se croisent les médias public et privé».