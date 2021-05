Le monde artistique et culturel et la famille de la Radio nationale sont en deuil suite au décès de l'un des plus anciens et des plus célèbres journalistes et animateurs radio ayant exercé plus de 42 ans à la Chaîne 2 (tamazight). Il s'agit du regretté Boukhalfa Bacha décédé, hier, à l'âge de 79 ans. Boukhalfa Bacha que tout le monde appelait familièrement Dda Boukhalfa, a été l'un des précurseurs de la radio chaîne 2 qui diffusait des émissions de haute facture intellectuelle pendant des décennies et à une époque où la langue amazighe n'était pas encore reconnue institutionnellement. Lors de son parcours qui s'étale sur près d'un demi-siècle, Boukhalfa Bacha a animé des émissions mythiques ayant marqué plusieurs générations d'auditeurs et ayant contribué à la préservation et à la promotion de la culture et de la langue amazighes.

C'est au début des années 60 que Boukhalfa Bacha a entamé son parcours à la Radio nationale Chaîne 2. Le regretté Boukhalfa Bacha a vu le jour le 31 août 1942 au village Tassaft Ouguemoun, près d'Ath Yanni. Après des études primaires dans l'école de son village, Boukhalfa Bacha s'est inscrit à l'école communale d'apprentissage de menuiserie-ébénisterie de Aïn El Hammam en 1957. Mais il abandonna cette formation pour aller, en France, retrouver son frère ainé qui y travaillait. C'était en 1958. Il revient en Algérie en mars 1963. Grâce à l'aide de son ami et enfant de son village, Belkacem Messaoudi,

Boukhalfa Bacha entre à la Chaîne 2 en tant qu'animateur. Dès ses premiers pas, il fit preuve d'un talent indéniable. Ce qui lui permit d'être promu comme journaliste par le rédacteur en chef de l'époque Si Larbi Bessai. En plus de son travail de journaliste, Boukhalfa Bacha s'était aussi spécialisé dans les grandes interviews.

Boukhalfa Bacha a, en outre, animé de nombreuses autres émissions éducatives et culturelles, toutes en langue amazighe (variante kabyle). Parmi ses émissions, on peut citer «L'émission des émigrés» (nuba g-ghriben) animée avec Mouloud Chikaoui et Abdelkader Abdeladim, «panorama de la semaine», «sports et musique», «sciences et découvertes», «connaissances du monde», «magazine culturel», «émission sur le tourisme en Algérie», «émissions spéciales veillées du Ramadhan»,«revue des arts», «variations nocturnes» et «A votre service».

Sa dernière émission s'intitulait «Mémoires» (cfawat) d'où il a tiré le titre de son livre publié en 2019 aux éditions Frantz Fanon.

Dans cet ouvrage de trois cent pages en tamazight, Boukhalfa Bacha a réuni des dizaines de témoignages de figures de proue de la culture algérienne d'expression amazighe à l'image de Cheikh Nordine, Malek Ouary, Lalla Yamina, Amar Ouyakoub, etc. Boukhalfa Bacha a pris sa retraite en 2003. Mais en dépit du fait qu'il ait quitté la radio, il n'a jamais cessé d'être présent à la majorité des activités culturelles importantes qui ont trait à la culture amazighe dont le festival du film amazigh et les festivals locaux qui se tiennent un peu partout en Kabylie et en dehors de la Kabylie.