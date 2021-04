Le ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, est arrivé, hier, à Tripoli, pour sa seconde visite depuis le début de l'année et la première depuis la prise de fonctions du nouveau Premier ministre, Abdulhamid Dbeibeh. «Dépêché» par le président Abdelmadjid Tebboune, le chef de la diplomatie algérienne s'est rendu à Tripoli «dans le cadre des efforts consentis pour promouvoir les relations entre les deux pays frères, l'Algérie et la Libye et apporter le soutien aux parties libyennes face aux défis actuels, notamment la mise en oeuvre de la feuille de route afin d'assurer une solution pacifique et inclusive à la crise» a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. C'est la première visite de responsables algériens dans ce pays voisin depuis l'investiture du nouvel exécutif. Pour la circonstance, Sabri Boukadoum est accompagné d'une délégation de haut niveau comprenant, notamment, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud.

Sabri Boukadoum aura des rencon-tres avec «de hauts responsables du nouveau pouvoir exécutif libyen au niveau du Conseil présidentiel, du gouvernement d'union nationale et du Haut conseil d'Etat, et ce pour examiner les relations bilatérales sur tous les plans et les perspectives du processus de règlement politique de la crise libyenne», selon la même source. D'ailleurs, Sabri Boukadoum et Kamel Beldjoud ont été reçus hier, par le président du Conseil présidentiel libyen Mohamed Al-Menfi, avec lequel ils ont tenu des consultations politiques. À cette occasion, Sabri Boukadoum a réitéré la détermination de l'Algérie à «jouer un rôle positif dans le but de mener la Libye sur la voie de la stabilité et de la sécurité». Lors de cette audience, Sabri Boukadoum a remis une invitation officielle du président Tebboune à Mohamed Al-Menfi pour une visite en Algérie.

Une invitation accueillie favorablement par ce dernier, qui a souligné la profondeur des relations entre les deux pays et la volonté de la Libye de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, tout en appréciant le rôle de l'Algérie dans la sécurité et la stabilité de la Libye. Selon des sources libyennes, le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed El-Menfi, devait tenir dans la soirée une réunion avec Sabri Boukadoum et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Fakih, au sujet du dossier libyen et «soutenir la nouvelle autorité libyenne, afin de préparer le pays aux élections présidentielle et parlementaires de fin d'année.» Par ailleurs, Sabri Boukadoum s'est entretenu avec le chef du Haut conseil d'Etat libyen Khaled Mechri. L'entretien a porté sur les relations bilatérales dans divers domaines, notamment politique, sécuritaire et économique, ainsi que des perspectives de règlement de la crise politique en Libye et des moyens de soutenir la nouvelle autorité unifiée, face aux défis de la feuille de route à même d'assurer les prochains rendez-vous électoraux.

Pour rappel, Sabri Boukadoum avait, lors d'une entretien téléphonique avec son homologue libyen, Najla Al-Manqoush, confirmé le soutien de l'Algérie aux nouvelles autorités libyennes dans leurs efforts d'unification des institutions et d'organisation des élections électorales à la fin de cette année. Lors de sa dernière entrevue périodique avec des médias algériens, le président Tebboune avait affirmé que «l'Algérie était prête à apporter l'aide et l'accompagnement aux Libyens, lors de la prochaine étape du règlement politique et d'édification, rappelant qu'elle n'a eu de cesse d'appeler à l'évacuation des mercenaires et au retrait des forces étrangères de Libye».