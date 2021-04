Les crises sanitaire et économique dévastatrices auxquelles le pays fait face ne doivent pas entraver sa marche en avant pour honorer ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale. 17 Objectifs du développement durable (ODD) doivent être atteints selon l'agenda 2030 pour le développement durable qui doit être mené à bon port. «Fidèle à son engagement en faveur d'un développement durable, inclusif et solidaire, je renouvelle l'engagement de l'Algérie à poursuivre ses efforts pour l'atteinte des ODD, comptant sur le soutien constant et l'expertise avérée des différentes entités onusiennes résidentes et non résidentes en Algérie», a affirmé le chef de la diplomatie algérienne dans un avant-propos publié dans le Rapport annuel des Nations unies sur le bilan 2020 de la coopération entre l'Algérie et l'instance onusienne. Il faut rappeler que la question du développement durable occupe une place centrale dans le plan d'action du gouvernement initié par le président de la République. L'Algérie «est en passe de parachever la mise en place d'un cadre national relatif aux indicateurs de mesure du taux d'avancement de la réalisation des Objectifs de développement durable. L'agenda 2030 de développement durable sera prochainement introduit dans les lois de finances annuelles et un cadre juridique sera élaboré pour dynamiser et faciliter le travail de tous les acteurs dans ce domaine», avait indiqué,

le 23 septembre 2020, Abdelmadjid Tebboune à l'occasion de la tenue, par visioconférence, de la 75ème session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Ce Plan d'action, raffermi par la consolidation de l'Etat de droit à travers l'adoption par référendum de la révision de la Constitution le 1er novembre 2020, est fondé essentiellement sur une approche budgétaire rénovée et une perspective de diversification et de transformation de l'économie qui ambitionne de l'ancrer structurellement à l'horizon 2030 sur la voie de l'émergence», a souligné le ministre des Affaires étrangères qui a mis en exergue le caractère social de l'Etat. Ce Plan d'action place «les besoins des citoyens au premier plan, sans aucune discrimination, en matière d'emploi, de logement, de santé, d'éducation et d'accès aux utilités, seuls gages d'une vie décente pour tous», a assuré Sabri Boukadoum qui a abordé l'inévitable question de la pandémie de coronavirus. «La crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19 a mis à l'épreuve non seulement les systèmes nationaux de santé, économiques, financiers et sociaux, mais aussi notre résilience et notre capacité à résister ensemble et solidairement», a-t-il relevé. Concernant l'Algérie, malgré une année éprouvante due aux dommages provoqués par la pandémie de Covid-19 (baisse des revenus pétroliers, des réserves de change...), elle a montré des signes évidents de robustesse qui lui ont permis d'en sortir significativement moins impactée que bon nombre de pays de la région, ses voisins immédiats (marocains et tunisiens) notamment. Le rebond qu'ont connu les prix du pétrole, le baril de Brent, référence du pétrole algérien évolue actuellement au-dessus des 65 dollars. Une conjoncture plus favorable qui lui permet d'entrevoir l'avenir plus sereinement, d'espérer des revenus supérieurs à ceux de l'an dernier, de moins rogner les réserves de change qui tournent autour des 44 milliards de dollars et d'engager les réformes nécessaires pour sortir de sa dépendance aux hydrocarbures. Ce qui devrait la mener tout droit vers la concrétisation des Objectifs en matière de développement durable.