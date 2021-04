L'Algérie et la Tunisie, ce ne sont pas que deux pays qui ont une frontière commune. En plus d'un fonds linguistique, d'une culture, leurs deux peuples ont en partage une histoire tragique symbolisée par les bombardements de Sakiet Sidi Youcef. Une agression sauvage de l'aviation française qui a ciblé ce paisible village tunisien durant la Guerre de Libération nationale. Un pan d'une mémoire collective entre les deux peuples, algérien et tunisien, témoin de la lutte des peuples maghrébins contre le colonialisme, que les deux pays commémorent tous les ans, le 8 février. C'est sur ce type de socle que se sont tissés les liens indéfectibles qui les unissent. En témoignent les déclarations du ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum, répercutées par la Présidence tunisienne, à l'issue de sa rencontre, jeudi, avec le président de la République tunisienne, Kaïs Saïed. «Nul n'ignore que les relations entre l'Algérie et la Tunisie revêtent un caractère particulier et exceptionnel, de par les profonds liens de fraternité sincère liant les deux pays, car nous sommes un seul peuple dans deux Etats partageant un passé glorieux, confrontés, aujourd'hui, aux mêmes défis et nourrissant les mêmes espoirs et ambitions, pour un lendemain meilleur», a souligné le chef de la diplomatie algérienne. «Cette rencontre a été l'occasion d'exprimer notre grande satisfaction du niveau exceptionnel des relations bilatérales entre nos deux pays et peuples frères, ainsi que notre attachement permanent à perpétuer la tradition de la concertation et de la coordination sur les questions régionales et internationales», a indiqué le MAE algérien qui s'est dit honoré d'avoir eu «un long et riche entretien accordé par le président de la République tunisienne, de même que je lui ai transmis les salutations fraternelles et un message oral du président Abdelmadjid Tebboune». Le chef de la diplomatie algérienne a saisi cette occasion pour «remercier le président Kaïs Saïed de lui avoir offert l'opportunité renouvelée de poursuivre la marche commune sur la voie de la réalisation des aspirations légitimes des deux peuples à davantage de croissance et de progrès, et conforter les efforts visant à réaliser la paix et la stabilité dans la région». Pour rappel, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, en visite officielle en République tunisienne, le 1er avril, était porteur d'un message du président de la République, Abdelmadjid Tebboune à son frère, le président tunisien, Kaïs Saïed, avait annoncé un communiqué de son Département. Il faut souligner aussi que le président tunisien s'est rendu à Alger lors de son premier voyage à l'étranger. Le 28 mars, le nouvel ambassadeur de la République tunisienne en Algérie Ramdhane Elfayedh a réitéré l'attachement du président Kaïs Saïed «au raffermissement des relations bilatérales entre l'Algérie et la Tunisie et à l'action pour leur approfondissement et diversification», lors de la remise de ses lettres de créance au président de la République, Abdelmadjid Tebboune.