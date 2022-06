Durant une seule journée de la semaine, deux incendies ont failli transformer en fumée des centaines d'hectares de céréales et des centaines d'arbres fruitiers également. Les dégâts étaient en tout cas considérables. Un premier incendie s'est déclaré aux environs de 11h au village Dghafla dans la commune d'El Hachimia, si ce n'était l'intervention rapide et efficace des agents de la Protection civile, assistés des éléments de l'ANP, 1000 hectares de céréales et 5 hectares d'arbres fruitiers seraient devenus une veste esplanade de cendres.

En effet, un important renfort était déployé sur les lieux, à savoir les agents de l'unité secondaire des pompiers d'Aïn Bessem et ceux de l'unité principale, la colonne mobile de la Protection civile installée dans la wilaya de Bouira et des éléments de l'Armée nationale populaire. Quand même, un bilan lourd a été enregistré. Un communiqué des services de la Protection civile fait état de 11 hectares de blé dur et 6 hectares de blé tendre saccagés, 16000 arbres fruitiers et 71 ruches partis en fumée, 20 hectares de buissons et 500 bottes de foin et malheureusement cinq poulaillers contenant 20000 poussins, entièrement calcinés.

Aux environs de 14 h de la même journée, un deuxième incendie s'est déclaré dans la commune d'Aïn Lahdjer, au lieudit Chaibet, au village Zehar. Après une lutte acharnée contre les flammes, cette fois ci menée par les pompiers et leur colonne mobile, assistés des éléments de la Gendarmerie nationale et des agents des services forestiers, le feu a fini par être maitrisé aux environs de 16h. Un bilan provisoire établi pas les services de la Protection civile révèle la perte d'environ 16 hectares de blé dur et 10 bottes de foin.