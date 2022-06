L'été est synonyme de chaleur et, pour la surmonter, cette chaleur, beaucoup de moyens sont nécessaires. La wilaya de Bouira, justement, malgré des efforts fournis par les pouvoirs publics, beaucoup reste à faire. La mer étant la destination d'évasion par excellence, est quand même assez loin de Bouira. Les Bouiris vivent sous la chaleur conjuguée à l'humidité causée par les barrages au quotidien. Pour en savoir plus des conditions dans lesquelles évolue la population dans cette région, nous avons tenté de toucher quelques directions de l'exécutif censées s'occuper du confort des citoyens, notamment durant cette période estivale. Djamila Yakoubi, la directrice de la jeunesse et des sports, s'agissant de la prise en charge des jeunes durant l'été revient sur certaines décisions prises par son secteur. Elle cite entre autres, la gratuité de la baignade au profit des enfants au niveau des 10 piscines réparties sur le territoire de la wilaya, et l'organisation de « la mobilité des jeunes» pour les personnes âgées de plus de 18ans, jusqu'à 25 ans et même un peu plus. «Mobilité de jeunes», explique la même directrice «consiste à organiser des séjours de quatre jours et trois nuitées gratuitement au profit de ces jeunes au niveau des plages dans des villes côtières, essentiellement dans des auberges et autres structures de la jeunesse». Djamila Yakoubi précise que cela concerne les adhérents des différentes ligues de sport et rentre dans le cadre des échanges d'activités entre wilayas «nous, aussi on reçoit des jeunes d'autres wilayas durant l'hiver, Bouira étant connue par ses montagnes couvertes de neige est également prisée par les jeunes de beaucoup de régions» laisse-t-elle entendre. Aussi, la même responsable du secteur de la jeunesse parle du plan bleu, c'est-à-dire des excursions vers des plages, organisées au quotidien pour environ 250 enfants par jour. Par ailleurs, Djamila Yakoubi nous fait savoir que durant cette semaine en cours, des enfants du Sud séjournent à l'auberge de Tilezdit, dans la commune d'El Asnam, « la meilleure ambiance leur est réservée et des sorties vers la mer leur sont offertes également» souligne-t-elle et dans le même sillage, elle informe de la tenue du Festival national des randonneurs au niveau de Tikjda durant la période allant du 04 au 12 Juillet, les 58 wilayas seront présentes affirme la DJS de Bouira.

Un autre secteur étroitement lié à la prise en charge des jeunes durant l'été, il s'agit de la direction de la culture. La directrice, Salima Gawa nous fait part d'un programme également très riche. Elle parle entre autres, du théâtre de rue « les troupes théâtrales sillonneront les ruelles des villes et même des villages» fait-elle savoir. Elle parle également d'autres activités artistiques, telles que le grand chapiteau des poètes et les soirées musicales au niveau du théâtre régional Amar Laskri. La même directrice revient sur le Festival national de la guitare acoustique prévu du premier au cinq juillet prochain et la caravane du livre qui sillonnera toutes les localités de la wilaya: «Nous distribuons des livres aux citoyens et on récupérera probablement d'autres anciens livres de la part de ces mêmes citoyens», c'est un échange culturel positif, affirme-t-elle. Tout compte fait et malgré tout ce qui se fait, de par son immensité en superficie, et son éloignement des villes côtières, Bouira a besoin de beaucoup plus d'attention de la part des pouvoirs publics. Les citoyens espèrent beaucoup plus de piscines et aussi d'autres structures de la culture et du sport. Un souci a été soulevé par les jeunes à chacun de nos passages à ces différentes structures, il s'agit du manque d'encadrement spécialisé. En effet, « même si ces établissements de jeunes sont plus ou moins dotés d'équipements, l'encadrement technique est très insuffisant» soulignent les jeunes.

Enfin, une remarque de taille saute aux yeux, les jeunes dans la wilaya de Bouira démarrent du principe que «l'ambiance ne se crée pas toute seule, il faut la créer», précisent-ils. À cet effet, l'on remarque des dizaines d'activités sportives improvisées par les associations et autres comités de quartiers tout au long de la période estivale. Des tournois de football surtout, sont organisés en «non- stop» et par moment en hommage à des sportifs locaux décédés «rendre hommage à nos sportifs disparus est une tradition positive et pérenne » lancent avec fierté les jeunes lors de tournois dans leurs villages. Aussi des excursions sont organisées presque au quotidien à partir des différents villages vers les plages, au profit, notamment des femmes aux foyers, des personnes âgées et des enfants, ce sont des excursions organisées moyennant des cotisations des habitants du village. Ce n'est pas tout, Il y'a également ce nouveau tourisme qui a tellement pris de l'ampleur à l'échelle nationale, à Bouira il est très pratiqué, il s'agit des bivouacs et des randonnées en montagne. Il y a lieu de souligner que ces bivouacs et randonnées ont tellement boosté le tourisme, notamment le tourisme de montagne. Des centaines de familles et de jeunes venaient des quatre coins du pays, ils séjournaient au coeur du Djurdjura, ils profitent de l'air pur et découvrent la beauté féerique de ce massif. Pour rappel, ces randonnées et autres bivouacs ne sont plus autorisés durant cette période estivale, c'est une décision des pouvoirs publics en vue d'éviter tout risque de feux de forêt. La canicule continue de sévir, et l'un des risques les plus dangereux qu'il est primordial de combattre,c' est bien celui des baignades dans les barrages et autres retenues d'eau d'irrigation. Faute de plages et de disponibilité suffisante de piscines pour les Bouiris, les jeunes se précipitent vers ces bassins agricoles et les barrages pour se rafraichir, risquant ainsi leurs propres vies. Les services de la Protection civile ne cessent d'appeler les parents à empêcher leurs enfants de nager dans ces endroits dangereux, en effet, chaque année ces mêmes services y enregistrent des décès par noyades.