Le secteur de la formation professionnelle est en pleins préparatifs de la rentrée de février 2022. L'ensemble des établissements ont entamé leur campagne de vulgarisation et d'information, au niveau de toutes les localités de la wilaya, notamment dans les zones les plus reculées. Ce sont donc aussi des caravanes de sensibilisation des jeunes à rejoindre les structures de la formation professionnelles. Il faudrait peut-être le rappeler, la formation professionnelle est, dans tous les pays du monde, considérée comme la colonne vertébrale de l'économie; en effet, il s'agit bien dune pépinière de la main-d'oeuvre qualifiée de laquelle dépend inéluctablement le développement et l'enrichissement de tous les secteurs d'activité.

En matière de structures de formation, la wilaya de Bouira est bien dotée. Elle dispose de pas moins de 33 établissements publics et de 11 écoles de formation professionnelles privées, agréées par l'État. Pratiquement, toutes les communes en sont dotées. Il y a, en tout, 5 Insfp (instituts nationaux de formation professionnelles spécialisés), un IEP (institut d'enseignement professionnel), 22 Cfpa et 5 annexes de formation professionnelle. A souligner également que, sur le plan pédagogique, la formation professionnelle travaille sur la base d'une nomenclature de spécialités regroupant pas moins de 400 spécialités différentes, un document qui arrête les modes et les dispositifs de formation, la durée des stages, les niveaux scolaires ou les aptitudes exigés pour chaque spécialité et enfin les niveaux de qualification et les diplômes à obtenir. Parlant de diplômes, le secteur délivre, après la formation allant d'une à trois années, des diplômes d'État de niveaux différents.

Le premier niveau étant le Cfps (certificat de formation professionnelle spécialisée), pour l'obtenir l'apprenant est sensé juste savoir lire et écrire; pour les jeunes ayant le niveau scolaire de fin de cycle primaire et moyen, leurs formations seront sanctionnées par des diplômes allant du CAP au CMP. Pour la 2ème année secondaire c'est le brevet de technicien, enfin, le BTS ou brevet de technicien supérieur est réservé exclusivement à ceux qui ont le niveau de terminale et plus.

Concernant la rentrée de février 2022 à proprement parler, il faut savoir que les inscriptions étaient ouvertes depuis le 12 décembre 2021 et continueront jusqu'au 17 février en cours. Pour la wilaya de Bouira, ce ne sont pas moins de 6 905 postes pédagogiques qui sont prévus, dont 4 012 pour les formations diplomantes, la formation en résidentiel, en apprentissage, en milieu carcéral et dans les zones rurales.

Les formations qualifiantes, pour rappel, sont des formations de courte durée, parfois à raison d'une journée par semaine, habituellement un samedi, en fait c'est un dispositif prisé par les fonctionnaires, les étudiants et autres personnes actives; la formation est sanctionnée par une attestation de stage. Il s'agit, en effet, d'un apprentissage très précis, autrement dit, des modules de qualifications à acquérir rapidement et qui permettront aux apprenants de mieux maîtriser un métier. C'est une mise à jour ou un complément de compétences précises. Ce genre de dispositif est surtout demandé par les agriculteurs (apiculteurs, élevages divers, arboriculture, etc), les femmes au foyer pâtisserie, coiffure, cuisine etc.) et également des jeunes qui s'intéressent aux nouveaux jobs d'actualité, à savoir l'installation des panneaux solaires, l'utilisation des scanners auto, la réparation de portables, etc.

À souligner également que les organes de soutien à l'emploi des jeunes encourage aussi les jeunes à ce genre de qualification, en effet pas mal d'entre eux ont bénéficié d'aides diverses pour le montage de leurs microentreprises. Là est réellement l'enjeu de la formation professionnelle, le choix de la spécialité est primordial, l'objectif principal de toute formation étant l'insertion professionnelle. Les jeunes sont censés avoir un projet professionnel en tête, avant de se lancer dans la formation. La direction de la formation professionnelle de Bouira, suite à des études préalablement réalisées par les cadres du secteur affirme que les métiers manuels, (artisanat, bâtiment, tourisme) intègrent plus facilement le monde professionnel, les formations qualifiantes jouent également un grand rôle dans le recrutement des diplômés, notamment universitaires, il faut le dire, des centaines d'universitaires ont choisi de reprendre des formations professionnelles pour accroître leurs chances d'intégrer le marché de l'emploi.