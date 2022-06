À 8h50 minutes, les pompiers de l'unité secondaire de Bir Ghbalou assistés de leurs collègues de l'unité de Ain Bessem, sont partis en urgence pour l'extinction d'un feu de récolte au lieudit «Bahouche Sebas» dans la commune de Raouraoua. Grace à l'intervention efficace des sapeurs-pompiers le feu était maîtrisé et éteint aux environs de 9h et les dégâts étaient réduits à quelque 600m2 de blé dur, 100 m2 de broussaille.

C'est dire que la canicule sévit encore à Bouira, le thermomètre affiche parfois les 40 degrés Celsius dans certaines localités, notamment à l'intérieur de la wilaya. Il faut rappeler que le climat dans la wilaya de Bouira en l'occurrence,au centre et à l'est, a subi un énorme changement, en effet, de nouveaux microclimats sont apparus et largement ressentis par les populations depuis la réalisation du barrage de Tilezdit. Ce grand barrage ajouté aux deux autres barrages, Koudiet Acerdoun et Lekhel ont quasiment augmenté le degré d'humidité dans la région. Les gens, ici, sont habitués à un climat plutôt sec, alors on imagine ce qu' engendre l'effet de la chaleur conjugué à de l'humidité: « C'est infernal!» laissent entendre les citoyens. Coté protection contre les feux de foret et feux de récolte, des dispositifs spéciaux et appropriés sont installés par les différents secteurs concernés, à savoir la Protection civile, les services des forêts, le Parc national du Djurdjura, les travaux publics, la gendarmerie et la Sureté nationale etc.

L'ensemble de ces acteurs agissent en actions préventives, telles que la sensibilisation du grand public en vue d'éviter tout geste qui serait une raison de déclaration d'un foyer de feu, le désherbage, la réalisation de piste d'accès aux véhicules d'extinction et l'entraînement des propriétaires de champs agricoles sur les meilleures manières et techniques d'affronter un feu de récolte. Le lieutenant Kamelia Gonane, la chargée de communication de la Gendarmerie nationale de Bouira, affirme que les services de ce corps ont redoublé d'efforts durant cette canicule et des dispositifs fixes et mobiles sont déployés à travers le territoire de la wilaya en vue de sensibiliser les usagers de la route en général,pour éventuellement se rapprocher des touristes qui se rendent en masse vers les monts du Djurdjura. Ce n'est pas tout, en effet, le volet sanitaire est aussi impacté par cette chaleur, presque tous les services d'urgence à travers le territoire de la wilaya reçoivent au quotidien des personnes touchées par des coups de soleil, notamment les personnes âgées et les enfants.

À cet égard, les médecins ne cessent d'alerter les citoyens à plus de vigilance, «la déshydration pourrait être dangereuse, surtout pour des sujets névralgiques», affirme le docteur Zahia Mekhoukh, médecin à l'Epsp d'Ahnif. Dans ce sillage, les examens du baccalauréat étant entamés,le même docteur conseille les candidats de ne pas se mettre sous le soleil durant la pause 12h - 14h, de mettre un chapeau pour se protéger la tète, boire suffisamment d'eau et leur déconseiller également de se restaurer, ailleurs, que dans l'établissement d'examens pour éviter tout risque d'intoxication alimentaire. Pour rappel, cette année, même les services des affaires religieuses se mettent au côté des futurs bacheliers, beaucoup de mosquées ont ouvert leurs portes pour les candidates et candidats au bac, durant cette pause Midi-14h.À ce sujet, l'imam de la mosquée de Chorfa, Smaïl Meguelati, nous fait savoir que sa mosquée et beaucoup d'autres mosquées reçoivent des candidats au bac et leur procurent un climat de repos ou de révision plus ou moins confortable. Le même imam fait savoir que quelques fideles volontaires et les membres de l'association de la mosquée servent de l'eau et même des boissons fraiches à ces candidats et bien entendu dans des salles climatisées. Les jeunes candidats ont beaucoup aimé ce geste, «cela nous fait ressourcer» affirment-ils. Enfin, il y'a lieu de souligner les efforts de la radio locale de Bouira qui accompagne quotidiennement toutes les actions des différents services qui activent pour la lutte contre les feux de foret ou de récoltes, des émissions spéciales et des reportages de sensibilisation presque au quotidien sont diffusés sur les ondes de Bouira FM.

Le lieutenant Yousef ABDAT, chargé de communication de la Protection civile a redoublé ses sorties médiatiques de sensibilisation durant cette canicule, plusieurs parutions et diffusions sur divers moyens de communication, presse écrite, radio, télévision et réseaux sociaux. Le même officier estime que la protection de notre environnement d'éventuelles catastrophes dues au feu est l'affaire de tout un chacun.Il appelle, surtout, l'ensemble des citoyens à alerter le plus rapidement possible les pompiers en cas de déclenchement de foyer de feu.