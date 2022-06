Une chaleur caniculaire se fait ressentir partout, ces derniers jours, et la wilaya de Bouira n'est pas en reste. La canicule en été n'est pas redoutée pour la chaleur qui parfois rend le quotidien des gens désagréable, mais plutôt par les risques qu'elle pourrait engendrer. Cette année est caractérisée par une pluviométrie abondante, ce qui a fait pousser un couvert végétal très important et une production céréalière également des plus réussies. Pour ces raisons une grande vigilance est plus que recommandée en vue de prévenir tout risque d'incendie. D'ailleurs, les pompiers de Bouira, selon le lieutenant Yousef Abdat ont déjà effectué quatre interventions pour déclenchement de feu de récolte «si on n' avait pas été alerté à temps et si nos interventions n'étaient pas très rapides, 340 hectares de blé dur seraient partis en fumée». Pour rappel, la wilaya de Bouira est essentiellement agricole et forestière, c'est pourquoi la Protection civile et autres corps en rapport avec les risques d'incendie (forêt, environnement, Gendarmerie nationale, Sûreté nationale) ne ménagent aucun effort pour éviter tout risque de feu, aussi bien en forêt que dans les surfaces agricoles. Durant cette semaine, une simulation très proche du réel a été effectuée au niveau de la forêt Erriche par les pompiers avec la participation des agriculteurs. «C'est en fait un entraînement pour ces cultivateurs de céréales», laisse entendre le même officier de la Protection civile, et d'ajouter que beaucoup d'agriculteurs céréaliers et autres habitants aux bords des zones à risque de feu, sont même dotés d'outillages d'extinction par les pompiers. La direction générale de la Protection civile, à cause de cette chaleur précoce, a prévu d'installer une colonne mobile début juillet. Mais en raison des chaleurs précoces, cette installation a été avancée au 1er juin dernier. Elle est donc déjà opérationnelle et un autre dispositif avancé composé de pas moins de 11 points à travers les zones vulnérables est mis en application. Il serait utile de rappeler que ces précautions poussées sont dues aussi à la forte production de céréales prévue pour cette saison. La semaine dernière, lors de l'ouverture de la campagne moisson- battage, le wali de Bouira Lekhel Ayat Abdessalam est revenu avec insistance sur les instructions données auparavant à propos de la protection de la production céréalière. Il laisse entendre que la production de l'année en cours pourra atteindre plus d'un million de quintaux, autrement dit, elle dépassera la récolte de l'année précédente qui était de 894000 quintaux. Il assure par ailleurs que toutes les conditions de ces opérations sont réunies, à savoir; plus de 300 moissonneuses batteuses et des hangars de stockage appartenant aux services publics qui pourront contenir la totalité de la production. Le recours au stockage chez les particuliers serait possible également si nécessaire, précise le wali. Enfin Lekhel Ayat Abdessalam, estime que les pouvoirs publics ont favorablement répondu aux soucis des agriculteurs même concernant la commercialisation de leur récolte. Il rappelle que les prix sont revus à la hausse, 6 000 DA le quintal de blé dur, 5000 DA le blé tendre et 3400 DA pour l'orge.

Revenant à la canicule, toute la prudence est recommandée, notamment pour protéger les enfants de la noyade dans les bassins et autres retenues d'eau agricoles.