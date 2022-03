Le mois du Ramadhan est caractérisé par une ambiance nettement différente par rapport aux autres périodes de l'année. Aussi, les services du commerce de la wilaya de Bouira ont tracé un programme de sensibilisation au profit des citoyens. Par le biais de spots publicitaires et des sorties sur terrain, les agents du commerce rappellent aux commerçants, les mesures d'hygiène auxquelles ils devront se conformer, notamment concernant le stockage, la chaîne de froid et l'exposition à risque du produit. Il faut rappeler les incidents parfois fatals, liés aux dates de péremptions et à la mauvaise exposition de certains produits, tels que les boissons gazeuzes, les conserves, les oeufs et les viandes. La sensibilisation est primordiale, laissent entendre les contrôleurs des services du commerce, il est plus important de créer cette cultures basée sur la conscience et la bonne morale des commerçants que de recourir à la répression. L a répression, par ailleurs, fait aussi partie du programme d'action, elle sera sévère, soulignent-ils, à l'encontre des récalcitrants.

Aussi, les citoyens sont appelés à acquérir les notions de base nécessaires lors de leurs différents achats, à savoir la lecture et la compréhension de l'étiquette collée sur l'emballage du produit. Le consommateur est en partie responsable de ses commissions, il est tenu de s'approvisionner dans des lieux commerciaux légaux et d'éviter l'acquisition de produits alimentaires exposés à l extérieur des magasins. Le contrôle de la date de péremption et l'état des emballages, notamment des conserves et autres sachets de produits remplis à vide, censés être hermétiques jusqu'à la première utilisation, est aussi du ressort du consommateur affirment certains citoyens qu'on a approchés dans des supérettes.

Quant aux points de vente et d'approvisionnement des produits de première nécessité pour ce mois sacré, la direction du commerce prévoit d'ouvrir cinq grands marchés au niveau des cinq grandes daïras, à savoir Lakhdaria, M'Chedallah,Sour EL Ghozlane, Aïn Bessem et au chef-lieu de wilaya. Bien entendu, les APC également, chacune avec ses spécificités et ses moyens, feront toutes le nécessaire en vue de réussir l'activité commerciale durant ce mois de jeûne.

S'agissant de l'ambiance ramadhanesque, elle se prépare. Là, c'est plutôt le mouvement associatif et les directions des affaires religieuses et des wakfs, de la culture et du sport qui ont chacune son programme d'action. La direction des affaires religieuses et des wakfs veille surtout à assurer une hygiène parfaite au niveau des mosquées ainsi qu' à l'élaboration des listes des lecteurs autorisés pour les prières de Tarawih. En outre, «divers concours d'ordre religieux seront organisés dans les mosquées en vue d'encourager les enfants à apprendre le Saint Coran et les Hadits» souligne Smail Meguellati, l'Imam de la mosquée de Chorfa.

Quand à la culture, «des soirées musicales et autres rencontre culturelles sont au programmes» a fait savoir Salima Gawa, la directrice de la culture de Bouira. La même directrice annonce déjà la tenue de la deuxième édition du concours de wilaya du théâtre amateur, le concours du meilleur jeune chanteur du chaâbi, et des caravanes culturelles du cinéma avec la participation de l'Agence nationale de rayonnement culturel.

La directrice de la culture revient,évidemment sur le Mois du patrimoine qui coïncidera avec le mois de Ramadhan où plusieurs activités sont prévues à travers les différentes communes de la wilaya. Quant au sport, le mouvement associatif et les différents clubs sportifs ont l'habitude d'organiser des tournois sportifs dans diverses disciplines, essentiellement en hommage à des sportifs connus de la région.

Enfin, même si l'ensemble des acteurs concernés par la préparation des activités spécifiques au mois sacré, les citoyens n'attendent qu'une clémence d'ordre humaine:la baisse des prix des produits de première nécessité. Il faut dire que déjà, les prix des fruits et légumes sont excessivement trop chers.