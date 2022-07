Une campagne de sensibilisation et de lutte contre les maladies à transmission hydrique (MTH) a été lancée par la direction locale de l’Algérienne des eaux (ADE) à Bouira, a-t-on appris hier, auprès de cet organisme. Dans le cadre de cette campagne, placée sous le slogan « Pour un été sain », le laboratoire d’analyse de l’ADE veille au contrôle quotidien et régulier des eaux distribuées aux citoyens via le réseau public, et ce à travers toutes les étapes en effectuant des analyses bactériologiques, physicochimiques bien étudiées, a assuré la même source. « Ces analyses sont effectuées selon les normes et les lois de ce processus, à partir de la source (barrages, puits, sources...) jusqu’à l’étape de la production en passant par les stations de traitement et de pompage, puis la distribution aux citoyens par la voie des réservoirs et les réseaux », a expliqué, à l’APS la chargée de la communication de l’ADE, Souad Khellif. 45 578 analyses du chlore et 11 843 autres analyses bactériologiques et physicochimiques, ont été effectuées durant le premier semestre de l’année en cours par le laboratoire de l’ADE, selon les détails fournis par la même responsable. L’objectif de cette campagne est de « sensibiliser les citoyens aux risques des maladies à transmission hydrique, en cette période estivale»,a-t-elle dit.