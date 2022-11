Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a supervisé, hier, une réunion des cadres dirigeants de l'APN, durant laquelle il a mis en avant l'impératif de continuer à oeuvrer pour «une amélioration des performances et une modernisation du travail des services administratifs», a indiqué un communiqué de l'APN.

Cette réunion intervient dans le cadre d' «une série de séances périodiques de suivi de différents dossiers relatifs à la gestion de l'Assemblée, suivant ainsi les décisions qui concernent la préservation des biens publics et la rationalisation de la gestion des aspects matériel et humain», selon la même source.

Après présentation des différents exposés par les responsables de ces services, le président de l'APN a donné «des instructions sur l'impératif de veiller à poursuivre l'amélioration des performances et la modernisation du travail des services administratifs», soulignant l'importance de «concrétiser les programmes destinés à la formation». Cette réunion s'est déroulée en présence des vice-présidents Ahcene Hani et Fateh Brikat, en plus des cadres administratifs dirigeants de l'APN.