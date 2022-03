relance économique, l'opération de levée d'obstacles et de freins sur l'investissement se consolide sur le terrain, à travers un début de changement notable en matière de reprise d'activité. C'est du moins ce qui ressort du premier constat établi par le médiateur de la République, Brahim Merad qui a fait remarquer, lors de sa visite dans la wilaya d'Oran, que «les derniers mois ont été marqués par un grand dynamisme pour lever les obstacles devant les investisseurs. Des dizaines d'entreprises, souffrant de nombreux obstacles, notamment la bureaucratie, qui entravent le lancement de projets de réalisation et d'extension, voient leur situation chaque semaine réglée».Des résultats qui confirment la vision adoptée par le gouvernement pour amorcer une dynamique industrielle et économique structurée, à travers l'impact véhiculé par une avancée visible qui ne manquera pas de susciter de la motivation pour les opérateurs économiques,qui ont complètement perdu l'espoir de voir leur investissement libéré de toutes les contraintes, et remis sur la voie de l'exploitation. En somme, cette évolution de la scène économique, annonce, en plus des effets d'ouverture, une rupture certaine avec les anciennes pratiques et une orientation essentiellement basée sur l'impératif de regagner une crédibilité auprès des investisseurs, et rétablir un capital de confiance indispensable pour rebâtir l'ossature d'une économie forte. Dans ce sens, Merad a estimé que «lever les obstacles et créer un climat favorable à l'investissement est un impératif urgent pour encourager les jeunes à travailler et à produire afin de réduire les importations et la dépendance aux hydrocarbures». Une tâche plus que difficile dans la mesure où elle intervient suite au renouvellement des institutions et des lois inportantes du pays, et impose un engagement sans faille de la part des nouveaux élus pour consolider la volonté de l'Etat sur le terrain, à opérer les changements indispensables pour une relance efficiente. Dans ce contexte, le médiateur de la République est revenu sur l'importance du travail de proximité, et du principe du rapprochement du citoyen de l'administration, indiquant qu'«un grand travail s'effectue en coopération avec les autorités locales pour lever les obstacles et lancer des centaines de projets dans le but de redonner espoir aux jeunes de produire, d'innover et de booster la croissance du développement économique, considérée comme principal leitmotiv.