L'écrivain et sénateur Kamel Bouchama a animé dernièrement une conférence dédiée à l'Émir Abdelkader, précurseur du droit international humanitaire, dans le cadre de l'exposition «Abdelkader» qui se déroule au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, Mucem, de Marseille, en France. Organisée à l'occasion de la visite d'une délégation algérienne à cette exposition, à l'invitation du musée, la conférence intitulée «Abdelkader, chevalier de la foi, apôtre de la fraternité, précurseur du droit international humanitaire», retrace les événements notables de la vie de l'Émir. L'ex- ministre de la Jeunesse et des Sports Kamel Bouchama, fin connaisseur de la vie de l'Émir, a abordé dans son intervention la période de la résistance à la colonisation. Il est revenu sur les qualités humaines avérées du fondateur de l'État algérien moderne.

L'exposé de Kamel Bouchama a ainsi aidé à mieux comprendre la vie et le combat de lÉmir Abdelkader. Rappelons que l'orateur a eu à exploiter des écrits et témoignages collectés lors de son séjour en Syrie, où, il était ambassadeur d'Algérie.

Kamel Bouchama a pu, en outre, se rapprocher davantage des descendants de l'Émir Abdelkader et prendre connaissance d'archives et témoignages inédits. À la faveur de cette escale marseillaise, Kamel Bouchama a eu à coeur d'expliquer les lourdes décisions de l'Émir Abdelkader, notamment celle d'avoir arrêté la guerre.

En évoquant le 23 décembre 1847, date à laquelle l'Émir a décidé d'arrêter le combat, Kamel Bouchama a appelé à «bannir» du langage commun le terme «reddition».

Kamel Bouchama a rappelé qu'après quinze années d'âpres luttes qui ont infligé à l'ennemi de lourdes pertes, l'Émir Abdelkader a fini par prendre la décision d'arrêter la guerre, non pas parce qu'il l'avait perdue, à cause de l'ennemi qui était plus fort en nombre et en armement, mais parce qu'il pensait au sort du peuple algérien.

En effet, le peuple était non seulement réduit à la famine, forcé à la fuite ou à la soumission aux forces d'occupation, mais aussi livré à l'extermination parce qu'il subissait une oppression singulièrement aveugle et sauvage, a-t-il soutenu. Ce choix difficile de l'Émir est d'ailleurs rappelé dans le livre de Kamel Bouchama Luttes d'un peuple, Emergence d'une nation, édité en 2013 avec le parrainage de Ooredoo dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale.

Dans son ouvrage, Kamel Bouchama explique que la décision de l'Émir d'arrêter la guerre avait également des causes exogènes, dont cette «position déloyale» du sultan du Maroc «Moulay Abderrahmane» qui a resserré l'étau autour de lui, prétextant son engagement à respecter les termes du «Traité de Tanger» du 10 septembre 1844, par lequel le Maroc reconnaissait la présence française en Algérie et, en application de son article 4, cessait tout soutien officiel à l'Émir Abdelkader, déclaré hors la loi au Maroc et en Algérie.