La première semaine du mois de juin s'est écoulée et officiellement, aucune communication n'a été faite sur l'ouverture de la saison estivale. De coutume, le 1er juin a toujours été la date vouée à pareille annonce, mais cette année, il semble bien que c'est le black-out total. Pourtant, sur le plan préparation, des choses ont été faites. Il y a trois semaines, le ministre du Tourisme, Mohamed Ali Boughazi, avait présidé une rencontre nationale virtuelle pour faire le point sur les préparatifs de la saison estivale avec les directeurs du tourisme des 58 wilayas du pays et des représentants d'établissements relevant de sa tutelle. Il était, notamment question de la mise en oeuvre du plan promotionnel tracé pour chaque ville côtière et de la diversification des offres touristiques proposées pour cette saison estivale. Mais après le «point» qui a été fait, la «page tourisme» est restée blanche. Les autorités ont-elles décidé de retarder la date officielle de l'ouverture de la saison estivale ou vont-elles, tout simplement, en faire l'impasse? À la même période de l'année dernière, les algériens étaient astreints à rester chez-eux à partir de 17h ou 19 h, (cela différait d'une wilaya à une autre) jusqu'au lendemain 7h, les plages étaient fermées tout autant que les complexes touristiques et les hôtels. Ce n'est que vers le mois d'août que le président Tebboune et après consultation du comité scientifique chargé de suivre l'évolution de la pandémie, avait ordonné l'ouverture graduelle des plages, mais pour cette année, les choses sont autres. La vie a repris ses droits à la rentrée sociale et depuis, les algériens, qui ont appris à cohabiter avec le coronavirus, vaquent à leurs occupations quotidiennes le plus normalement possible, tout en veillant au respect des mesures de prévention. Ils s'attendent donc, à pouvoir faire de même durant leurs vacances. Mais il semble que cela n'est pas gagné d'avance! Et pour preuve, le wali de Jijel, cette belle ville côtière aux paysages paradisiaques, a décidé d'interdire toute baignade jusqu'à l'ouverture officielle de la saison estivale qu'il donne pour le 1er juillet prochain. La saison a-t-elle donc été retardée d'un mois? Officiellement, cela n'a pas été dit mais même à cette date, il n'est pas certain que la saison va s'ouvrir puisque le porte-parole du comité scientifique, Djamel Fourar, a rappelé que cette ouverture dépendra de l'évolution de la situation épidémiologique. Il a certes, affirmé que le protocole sanitaire existe pour la circonstance, mais non sans souligner que sa mise en application reste compliquée et de ce fait, l'ensemble des départements ministériels devront coordonner leurs efforts pour donner une réponse sur l'ouverture des plages ou pas. Revivre la privation de l'année dernière, même si actuellement la courbe des contaminations enregistre une hausse importante avec plus de 300 cas quotidiens, sera très dur pour les citoyens, voire impossible. Déjà que ces derniers ne manquaient pas, durant l'été 2020, d'enfreindre les règles en jouant au chat et à la souris avec les services de sécurité, juste pour s'offrir une journée au bord de mer! Cet été donc, les familles n'ont pas attendu le feu vert des autorités et sont déjà sur le départ! elles ne vont pas se priver de se déplacer vers l'une des villes côtières du pays. Les frontières terrestres étant toujours fermées avec la Tunisie et en raison des conditions draconiennes imposées par les autres pays aux visiteurs, les algériens n'ont d'autre choix que de jouer aux touristes dans leur propre Algérie. Et ce n'est pas une mauvaise chose! C'est même une opportunité pour le secteur qui a été fortement ébranlé par la pandémie sanitaire.

À l'arrêt depuis mars 2020, plus d'un millier de professionnels du tourisme ont mis la clé sous le paillasson. Les agences de voyages, les hôtels et autres auberges ne survivront sûrement pas à une nouvelle année blanche. Des milliers d'employés risquent de venir grossir le nombre en hausse des chômeurs dans le pays. Permettre aux algériens donc, de passer simplement leurs vacances dans le pays ne va pas soulager juste les familles, mais aussi sauver un secteur au bord de l'agonie. Cela semble faisable, surtout après le lancement de la vaccination de masse!