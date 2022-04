La direction des services agricoles (DSA) de la wilaya de Biskra prévoit de réaliser au cours de la saison agricole 2021-2022 une production de plus de 800 000 quintaux de céréales, a-t-on appris, hier, auprès de cette direction. Dans cette wilaya où le lancement de la campagne moissons-battage s'effectue de manière précoce comparativement aux autres wilayas, il est prévu une récolte de plus de 450 000 quintaux de blé dur, plus de 150 000 quintaux de blé tendre, en plus de 200 000 quintaux d'orge et d'avoine, a indiqué le directeur local du secteur par intérim, Mohamed Amine Houhou. À Biskra, a-t-il fait savoir, la filière céréalière est concentrée dans les communes de Zeribet El Oued, Aïn Naga, Oumache, Loutaya et Lioua, soulignant que cette culture est principalement irriguée par les eaux souterraines à un taux important, alors que les eaux des barrages et de pluie sont utilisées en petite quantité. Amine Houhou a indiqué que plus de 24 000 hectares des superficies agricoles ont été réservées cette année à la céréaliculture dans cette wilaya, ajoutant que tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement de la campagne moissons-battage qui sera entamée durant les toutes prochaines semaines. Il a relevé, en outre, qu'une commission mixte comprenant la DSA, la Chambre d'agriculture, l'Office national interprofessionnel des céréales, la Coopérative des céréales et des légumes secs et l'Institut national de la protection des végétaux, a été installée dans le but de superviser les étapes de cette campagne. Les services de la DSA prévoient, par ailleurs, que la quantité de pluie enregistrée dans cette région contribuera à améliorer la récolte et économiser des quantités d'eau destinées à l'irrigation de cette culture. Selon la même source, les décisions des hautes autorités du pays sont destinées à soutenir et à augmenter le prix d'achat des céréales auprès des agriculteurs, et cela dans le cadre des mesures incitatives réservées à cette filière visant la hausse de la production et l'extension des surfaces qui lui sont allouées.