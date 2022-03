Un total de 2 643 personnes ont trouvé la mort et 11 479 autres ont été blessées dans 7186 accidents de la circulation routière enregistrés en 2021 en Algérie, selon un bilan dévoilé lundi par le colonel Mouloud Guemmat, chargé de la sécurité routière au Commandement de la Gendarmerie nationale (GN).

Des chiffres qui donnent le tournis. Au-delà de ce bilan hallucinant, voire angoissant, il convient de rappeler que la sécurité routière constitue un enjeu majeur tant par le nombre des victimes sur nos routes que par le poids de leur impac sur l'économie nationale. La lutte contre l'insécurité routière est une préoccupation prioritaire de l'État et cette lutte doit être menée envers les usagers de la route les plus vulnérables, ceci au vu des déplacements qui ne cessent d'augmenter en Algérie de par son évolution économique et une démographie en pleine croîssance.

L'objectif du diagnostic du bilan des accidents de la circulation routière établi sur les précédentes décennies, était d'identifier et de quantifier essentiellement les dysfonctionnements causatifs qui caractérisent les accidents de la route. Ces dysfonctionnements seront décrits par le moyen d'indicateurs tels que les ratios d'accidents ou d'avarie, les niveaux d'utilisation de la route, et autres. La lutte contre l'insécurité sur les routes est un défi qui impose radicalement une évolution en profondeur des mentalités et une mobilisation sans relâche des services de l'État dans le but de protéger «la vie».

Les accidents de la route dont le coût qui revient à l'Etat est de l'ordre de 100 milliards de dinars (un milliard de dollars environ) par an,a été établi, avant les nouvelles dispositions adoptées dans le cadre de la révision du Code de la route.

Celles-ci visaient essentiellement à réduire l'intervention humaine dans le processus de constat des infractions.

Ainsi, tout en soulignant l'importance de ces nouvelles dispositions dans le Code de la route, dont l'augmentation des amendes forfaitaires aux infractions à l'origine des accidents (entre 5 000 DA et 7 000 DA) et la mise en place du permis à points, ce nouveau système permettra, d'une part, de réduire l'intervention de l'élément humain dans le processus de constat des infractions et, d'autre part, il est temps de mettre un terme à toute forme d'indulgence à l'égard des contrevenants.