Le bilan humain est lourd! 10 personnes ont trouvé la mort et 15 autres ont été blessées dans une explosion de gaz à Bordj Bou Arréridj. Une famille entière a été décimée lors de ce drame, qui a secoué l'Algérie en ce 6 ème jour du mois sacré du Ramadhan. En effet, les Algériens se sont réveillés, hier matin, sur ce drame qui a coûté la vie à une grand-mère, l'une de ses filles, sa belle-fille, son fils et 5 de ses petits- enfants, dont un nourrisson. L'explosion meurtrière s'est produite vers 9 heures du matin dans une habitation individuelle à la cité du 5 Juillet au centre-ville de Bordj Bou Arréridj. Les habitants de ce quartier résidentiel ont été surpris par une violente déflagration en cette belle matinée ramadhanesque. «On pensait au début à un tremblement de terre», témoigne un habitant, sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Les riverains, qui se sont précipités dans la rue comprennent ont vite compris qu'il s'agissait d'une explosion qui venait du domicile de l'un de leurs voisins. Ils n'ont pas eu le temps de réagir qu'ils voient cette bâtisse de trois étages s'effondrer sous leurs yeux, comme un château de cartes. C'est la panique générale. Les femmes crient, les voisins pleurent en voyant qu'un trou avait pris la place de la maison de leurs voisins. L'onde de choc particulièrement violente, s'est propagée dans les quatre rues adjacentes, sur une centaine de mètres. Les secours arrivent. Devant l'ampleur des dégâts, une cellule de crise est vite installée. De même que le plan d'intervention rapide, qui a même vu la mobilisation des hélicoptères de la Protection, civile afin de pouvoir parer à toute urgence. Appuyées par les services de sécurité, les équipes de la Protection civile ne ménagent aucun effort pour trouver des survivants de sous les gravats. Ils tirent 5 corps, mais sans... vie! Personne n'a pu retenir ses larmes en voyant qu'il s'agissait de 4 bambins et leur frère encore bébé! Un autre corps est sorti. S'en suivent quatre autres personnes grièvement blessées. Ils sont entre la vie et la mort. Ils sont de suite transférés à l'hôpital Lakhdar Bouzidi de Bordj Bou Arréridj. Ils sont admis en soins intensifs. Malheureusement, aucun n'a survécu. Ils décèdent les un après les autres. Le dernier a rendu l'âme, hier matin, après 24 heures de combat contre la mort. 16 autres personnes, des voisins dont le domicile a été touché par la forte déflagration et des passants ont survécu à ce drame. Blessés à divers degrés, ils ont reçu les soins nécessaires au niveau de l'hôpital. 12 ont pu rentrer chez eux, alors que quatre sont toujours sous surveillance médicale. Les premiers éléments de l'enquête montrent que «l'explosion, survenue dans cette habitation de trois étages et qui a causé également des dégâts à des maisons limitrophes, est due à une fuite de gaz». Très en colère, les habitants du quartier assurent avoir signalé, il y a plusieurs jours, une forte odeur de gaz qui se dégageait à proximité de ce domicile. «La veille du drame (mercredi dernier, ndlr) des équipes de la Sonelgaz de Bordj Bou Arréridj ont été dépêchés ain d'intervenir sur cette fuite. On ne sait pas ce qu'ils ont fait», attestent les mêmes témoins. L'enquête, qui a déjà été ouverte par le parquet de Bordj Bou Arréridj, nous en dira plus sur les véritables circonstances de cette tragédie. Les responsabilités seront définies pour rendre justice à ces 10 personnes décédées de façon dramatique en plein mois de Ramadhan. Cette catastrophe vient nous rappeler celle qui a eu lieu au début du mois de février, au niveau de la wilaya limitrophe de Sétif, plus exactement à Aïn Oulmène où une maison a explosé suivie d'un violent incendie, faisant 8 morts et 15 blessés. Trois personnes ont, par la suite, été placées en détention préventive. Il s'est avéré que cette baraque contenait, dans son rez-de-chaussée, un dépôt clandestin de produits cosmétiques.