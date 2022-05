Le projet de la nouvelle ville de Hassi Messaoud avance à un taux estimable. Selon le responsable du projet, qui a fait une présentation devant le représentant du ministre de l’Habitat, « le taux d’achèvement des travaux de réalisation de la nouvelle ville de Hassi Messaoud est à hauteur de 90%. L’achèvement des travaux est attendu pour le mois de décembre 2023 », dira-t-il. Selon le plan de présentation de la ville nouvelle de Hassi Messaoud, il s’agit d’une vraie « oasis urbaine » établie sur une superficie de 7.000 ha, conçue sur la base de principes bioclimatiques, utilisant à bon escient les énergies renouvelables, notamment le solaire et l’éolien. La conception générale de la ville nouvelle s’est édifiée sur la base de trois principes de fonctionnement, à savoir la pérennité économique, à travers des pôles logistiques et d’activités, la pérennité socioculturelle avec un cadre de vie attractif et, enfin une pérennité environnementale avec une écologie harmonieuse avec l’homme. La nouvelle ville de Hassi Messaoud est appelée à devenir un véritable pôle en matière de technologie et d’industrie des énergies nouvelles et renouvelables. La ville englobe également des pôles d’emploi et d’activités diverses, avec des projections de 40.000 postes de travail, 18% d’activités logistiques et 56% d’activités industrielles. Afin de lutter contre les aléas désertiques et les risques d’ensablement, la ville est ceinturée d’une bande verte longue de 6 kilomètres, et d’une largeur de 500 mètres. Cette bande est conçue pour protéger la ville des vents chauds et minimiser les risques d’ensablement.