Echaudés par l'éphémère mais stressante crise de liquidités des années précédentes, les pouvoirs publics prennent les devants et annoncent du cash pour le mois de Ramadan et au-delà...

Le service public est plus que jamais mis à l'honneur et c'est le ministre des Postes et des Télécommunication, Bibi Triki qui annonce la disponibilité des liquidités dans les bureaux d'Algérie poste, à la veille du mois sacré du Ramadhan. Il est désormais question de garantir la sérénité aux citoyens, durant la période de jeûne, synonyme de dépenses incompressibles. C'est à la faveur de sa dernière visite de travail, qui l'aura mené dans la ville des Roses, que Bibi Triki a annoncé la mise en oeuvre des mesures préventives nécessaires afin d'alimenter tous les bureaux de poste à travers le territoire national, de suffisamment d'argent. «Des mesures ont été prises en prévision du Ramadhan, portant sur la disponibilité des liquidités dans tous les bureaux de poste», a-t-il assuré à partir de Blida, en réponse à une question sur la crainte des citoyens quant à un manque de liquidités à la veille du mois sacré. Bibi Triki a fait part, à cet effet, de l'installation d'une cellule regroupant les différentes parties concernées par les préparatifs du Ramadhan, tout en veillant à la disponibilité des liquidités dans tous les bureaux de poste, tout au long de l'année, dont le mois sacré du Ramadhan, a eu à soutenir Bibi Triki, qui a évoqué la coordination des efforts de tout un chacun, tout en rappelant son «engagement» à faire ce qu'il faut pour «réduire la pression sur les guichets de poste afin d'améliorer les prestations furnies au citoyen». Bibi Triki promet ainsi la disponibilité du cash pour les mois à venir, encouragé en cela certainement par l'embellie financière actuelle. Et c'est sur cette lancée que les autorités entendent bichonner le service public, dans l'objectif de fournir les meilleures prestations aux citoyens.

«Le réseau de la poste est actuellement plus proche du citoyen, puisqu'il compte plus de 4 100 bureaux à l'échelle nationale, dans l'attente de son extension, après la mise en oeuvre du programme portant sur le renforcement de ces bureaux au niveau des 58 wilayas du pays», a souligné Bibi Triki qui n'a pas omis d'évoquer les évolutions en cours dans ces bureaux, à travers notamment l'amélioration des conditions d'accueil des citoyens et de celles de travail des employés.

À cela s'ajoute l'affectation de guichets spéciaux au profit des personnes aux besoins spécifiques, pour leur assurer des prestations adaptées, outre la modernisation des services des prestations postales à travers, entre autres, l'installation de guichets automatiques, au lieu des distributeurs automatiques de billets, DAB. Bibi Triki a signalé des actions en cours, notamment via les réseaux sociaux et à travers les nouveaux quartiers d'habitations, pour faire la promotion des différentes prestations assurées par ces guichets, dont le transfert de fonds, le paiement des factures et l'obtention de relevés et autres.

Il a, en outre, fait part, au titre des efforts d'amélioration du service public, du renforcement du réseau des DAB durant l'année en cours, à hauteur de 40%.

«Un fait qui renseigne sur l'importance accordée à l'aspect des structures et des équipements, et qui permet la promotion du service public», a souligné Bibi Triki. Assurément, les Algériens passeront un Ramadhan confortable, à l'ombre d'un baril à 100 dollars.