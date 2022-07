L’université algérienne va bien. Preuve en est que les étudiants algériens et étrangers sont formés dans les universités algériennes par davantage de compétences de haut niveau. « 27 780 enseignants universitaires, soit 47% du personnel enseignant permanent sont des «professeurs de rang supérieur», a affirmé le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane. Il intervenait lors d’une rencontre consacrée à l’annonce des résultats de la 47e session du Comité universitaire national de promotion des maîtres de conférences « rang A » au rang de professorat. Le ministre a, durant son allocution prononcé à l’occasion, précisé que «le nombre d’enseignants promus au grade de professeur d’enseignement supérieur s’élevait à 1 249». Benziane a expliqué que «cette session a été marquée par l’adoption d’une grille d’évaluation assez proche de la grille mondialement reconnue». «Laquelle a été mise en place » a-t-il poursuivi «en réponse aux préoccupations des enseignants et des chercheurs». Abondant dans le même sens, le ministre a rappelé que «les nouveaux critères de promotion ont été appliqués à tous les candidats, en tenant compte de la spécificité des domaines de formation et de la nature des recherches et des spécialisations dans les sciences et technologies, d’une part, et sciences humaines et sociales d’autre part».

L’utilisation de la numérisation dans toutes les étapes de l’opération de promotion a, selon Benziane, « contribué au succès de cette session et à la consolidation du principe de transparence et de qualité dans le traitement des dossiers des candidats ». «Et ce, en facilitant et en simplifiant les démarches pour les candidats et experts », a-t-il ajouté.

Le premier responsable du secteur a, par ailleurs, affirmé qu’«en dépit de la mise à jour de la grille d’évaluation nationale, le nombre de candidats et d’enseignants promus a doublé par rapport aux sessions précédentes, grâce à «la numérisation des différentes étapes de ces promotions et à l’implication de la famille universitaire dans ce processus». Poursuivant, le ministre a par la même occasion appelé les enseignants à «doubler d’efforts et persévérer dans le travail et la recherche afin de relever les défis et contribuer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique». Il y a lieu de rappeler qu’un nombre de 26 établissements universitaires, premiers au classement des établissements d’enseignement supérieur algériens, à l’instar de l’université des sciences et de la technologie Houari-Boumediene (Usthb) d’Alger, vont selon le ministre «bénéficier de l’accompagnement nécessaire pour pouvoir décrocher une place parmi les 500 meilleures universités du classement mondial, conformément à l’objectif tracé et inclus dans le programme de travail du gouvernement (2021 -2024)».

Le ministre avait, dans ce sens, précisé que «des critères scientifiques, pédagogiques et innovants ont été pris en considération dans la sélection des universités qui ont remporté les cinq premières places, en plus de l’ouverture de ces universités sur leur environnement économique, social et international».