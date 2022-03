Plus de 7 ans après son congrès constitutif, le parti Talaie El-Hourriyet a organisé, hier, son premier congrès ordinaire à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration de Ain Benian (Alger) sous le signe «Vision et alternatives». Quelque 400 délégués ont pris part à ces assises, selon le président par intérim de l'instance présidentielle. Qui prendra les rênes du parti pendant les cinq prochaines années, reste le principal, voire l'unique enjeu de ce congrès. D'emblée avant même l'entame des travaux, deux prétendants ont annoncé leur candidature à la présidence du parti. Il s'agit bien entendu de Reda Benouenane, l'actuel président de la Chambre nationale des notaires et Brahim Sedrati, l'ancien président de l' APC de Dély Ibrahim. Toutefois, de l'avis de plusieurs délégués, Benouenane a toutes les chances de se voir confirmé dans son poste à la tête du parti. Lors de son intervention à l'ouverture des travaux, le président de l'instance chargée de la gestion du parti, Reda Benouenane, a rendu hommage au fondateur du parti, l'ex-chef du gouvernement Ali Benflis, qui lui aurait imprimé une ligne politique «originelle». qui a quitté définitivement la vie politique en se retirant de la présidence de son parti en 2019, après sa participation à la présidentielle du 12 décembre de la même année.

L'intervenant a indiqué que «ce congrès a failli ne pas avoir lieu pour diverses raisons dont la pandémie de Covid-19» et d'autres considérations. En mars 2021, le parti est secoué par sa toute première crise organique: un bras de fer ayant opposé le président par intérim, Abdelkader Saâdi, proposé par Ali Benflis pour prendre les rênes du parti jusqu'au prochain congrès à l'occasion de la session extraordinaire du Comité central en fin décembre 2019, aux membres du bureau politique. Prévu en juin 2020, la date de la tenue de ce rendez-vous organique important a été repoussée jusqu' à l'achèvement «du processus électoral».

Il est revenu sur les circonstances de la création du parti en juin 2015: «Le parti a vu le jour dans le sillage d'une crise politique sans précédent marquée par la confiscation de la volonté populaire, la vacance du poste du chef de l'État à cause de sa maladie et la mainmise des forces extraconstitutionnelles et illégitimes sur les centres de décision et tous les arcanes du pouvoir...», a-t-il relevé. Le parti est venu également dans la foulée d‘une crise sociale et d'une crise économique «étouffante où les ressources du pays ont été dilapidées par les réseaux d'allégeance et de clientèle», a-t-il soutenu.

Le congrès intervient dans un contexte «très sensible» sur le plan national, régional et international. Sur le plan national le parti est appelé «à participer plus à l'effort national visant à reconstruire, consacrer le processus démocratique et à réhabiliter l'action politique «noble» et le multipartisme»,a-t-il souligné. «La position du parti Talaie El-Houriyet qui ne vient pas du néant, selon l'intervenant, est claire: entre l'allégeance aveugle, l'opportunisme, le radicalisme destructeur et nihiliste, on a choisi la troisième voie qui constitue pour nous une voie authentique pour une opposition nationaliste et responsable qui porte le projet de changement et de la consolidation de l'Etat nation..», a-t-il fait savoir. «Le parti de Talaie El-Houriyet qui a toujours dénoncé les tentatives malveillantes à la solde d'agendas étrangers, plaide pour la construction d'un solide front intérieur», a-t-il soutenu. Par ailleurs, le parti organise, aujourd'hui, une conférence de presse.