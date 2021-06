Dans un élan soutenu, et armé de documents, le président du mouvement El bina el watani, Abdelkader Bengrina, a tenu lors de la conférence de presse qu'il a donnée ce jeudi, au siège de son parti, à préciser avec force qu'il était prêt à se retirer de la vie politique, si on trouvait une quelconque trace de fraude au sein de son parti. Il a par ailleurs préconisé l'adoption d'une vision nationale inclusive, reposant sur une approche participative permettant au pays de sortir de ses crises. Une réaction qui tend à mettre un terme à certaines déclarations malvenues au goût de Bengrina, qui explique la régularité des élections et des résultats.

À ce titre, Bengrina a tenu un discours fédérateur dans l'intérêt de la stabilité du pays, appelant toutes les forces vives à s'unir pour sa reconstruction.

Une position qui renforce le travail abattu durant la campagne électorale et la détermination du mouvement El bina à figurer, d'une façon forte, au haut de la pyramide parlementaire.

Se penchant sur la situation du pays, Bengrina a affirmé que «sa formation tendait la main à tout un chacun pour constituer un commando politique, dont la mission serait de faire sortir le pays de ses crises multiples. Pour ce faire, il faut adopter une vision nationale inclusive reposant sur une approche participative, loin des calculs restreints sous l'égide du président de la République en concertation avec les autres institutions». Dans ce sens, Bengrina n'a pas manqué de revenir sur le rôle du nouveau Parlement, insistant sur l'importance du travail de contrôle des actions du gouvernement, et notamment à la conjugaison des efforts pour redonner une légitimité à cette Assemblée. Il faut dire que dans la nouvelle configuration qui s'annonce, et à la lumière des résultats des élections accueillies avec satisfaction de la part de la classe politique, il y a lieu de croire à une composition parlementaire qui reflète précisément le choix des citoyens. Cela étant, toute l‘importance réside dans la suite des événements, et des pôles parlementaires qui vont naître de cette étape importante.

Tous les regards seront désormais braqués sur l'hémicycle Zighout Youcef, et ce dans l'espoir de voir disparaître les anciennes pratiques. C'est du moins le leitmotiv répété par tous les participants à ces élections. Commentant les résultats du scrutin, Bengrina, particulièrement affecté par quelques exactions enregistrées durant les opérations de vote, a déclaré «nous avons réussi, en dépit de quelques dépassements commis à notre encontre, se félicitant du consensus politique, pour faire aboutir les élections. À ce titre, nous appelons l'Anie à diligenter une enquête sur la fraude électorale, et à revoir certaines délégations locales de l'Anie, à assurer des équipements de vote électronique par l'empreinte et la révision du code électoral en vue de consacrer l'égalité des chances et protéger les élections». Cela étant, un bon nombre de participants n'ont pas caché leur satisfaction, quant au travail de l'Anie en matière d'organisation et de maîtrise de l'opération. Une expérience réussie qui s'ajoute aux précédentes, et qui impose désormais l'Anie comme l'institution protectrice des droits des électeurs et des candidats.