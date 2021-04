Prônant une position stable, et constamment orientée vers la réussite du processus démocratique, le président du mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina accentue son appel au renfoncement du front interne, convaincu que les crises que traversent le pays ces dernières semaines, sont surmontables. À ce titre, il a évoqué, ven-dredi dernier, à partir de Constantine, l'importance d' «une trêve politique et sociale pour assurer le succès des élections législatives du 12 juin prochain. L'Algérie a besoin d'une stabilité politique et sociale qui permettra la réalisation de la transition démocratique et l'achèvement des réformes politiques, économiques et sociales nécessaires dans le cadre des aspirations des citoyens». Un appel qui tombe à point nommé et qui pourrait faire son petit bonhomme de chemin, au sein de la société. Mais devant la complexité de la situation, il demeure difficile d'expliquer au citoyen qui subit les affres de la privation et qui voit le pays renouer avec l'ère des pénuries, des dysfonctionnements, et des crises, plongeant sa condition sociale au plus bas, que ce n'est que l'effet d'une résistance au changement, que certaines parties tentent de compromettre la prochaine échéance électorale. Car de toute évidence, les détracteurs et les ennemis de l'Algérie ne baisseront pas les bras, et tant que demeurent des richesses, ils tenteront sans relâche de créer le chaos et l'anarchie indispensables pour protéger leurs intérêts. C'est dans ces termes que la cohésion nationale qui pourrait naître d'une trêve politique et sociale, pourrait faire barrage aux ennemis de la nation, à travers la seule condition d'établir un front solide et déployé à tous les niveaux névralgiques.

D'autre part renforcer l'assainissement des institutions, accentuer la lutte contre la corruption et combattre les barons de la spéculation jusque dans leurs profonds retranchements, demeure une nécessité incontournable. Autrement dit, l'effet d'une trêve nationale serait une arme redoutable contre les ennemis du pays, mais combattre l'incompétence et le clientélisme, constitue la seule alternative pour baliser le chemin, et conférer au processus électoral, toutes ses chances de réussite. La plus grande soif que ressent la société, est sans conteste celle des solutions.

Sur ce point, Bengrina a estimé que«nous sommes convaincus que les défis auxquels l'Algérie est confrontée sont trop grands pour qu'un parti ou un mouvement puisse y faire face, ces défis ont besoin de l'unification de tous les Algériens dans l'intérêt du pays, à travers le succès de la réforme politique, et la concurrence électorale loyale afin de permettre au peuple de choisir librement celui qui le représente au prochain Parlement pour construire la Nouvelle Algérie». Il faut dire que sur ce plan, l'intégrité et la transparence de l'Autorité nationale indépendante des élections, n'est plus à démontrer. Cependant, aux yeux des observateurs, inscrire des résultats probants, et faire de ce rendez-vous électoral un point de rupture avec les anciennes gouvernances et une réussite sur le plan social, repose également sur la capacité des différents acteurs de la scène politique, à mettre en veilleuse leurs ambitions partisanes, et à prioriser la préservation de la souveraineté et la stabilité du pays. Un passage difficile qui impose en plus des compromis, l'impératif de converger les importances dans la même direction. Un exercice, que la scène politique n'a jamais réussi à pratiquer.

Dans ce sillage, le président du mouvement El Bina a également souligné «l'importance de l'intégrité de la compétition électorale et du respect de la volonté et du choix du peuple pour assurer la stabilité des institutions. Nous voulons un Parlement qui produit une majorité compatible avec l'intérêt national, qui tire sa légitimité du peuple et qui est en mesure de remplir son rôle législatif et réformateur».