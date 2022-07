Le nombre des cas de contamination à la Covid-19 dans sa sous-variante Omicron BA5 a sensiblement augmenté en Algérie ces dernières semaines. Toutefois, cette hausse demeure insignifiante comparativement aux chiffres record qui signent un net rebond épidémique dans certains pays européens, notamment.

Justement, et à propos de l'apparition de la vague du sous-variant Omicron BA5 dans certaines wilayas du pays, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a affirmé, hier, à l'issue d'une visite de travail qu'il a effectuée dans la capitale que «la situation ne suscite pas d'inquiétude».

Il a, toutefois, indiqué qu'il a «donné de fermes instructions aux directeurs de la santé de wilayas, en leur enjoignant de préparer les équipes et à mobiliser les services sans pour autant user d'un discours alarmiste». Toutes les dispositions sont, désormais, prises en vue de faire face à l'assaut d'une éventuelle nouvelle vague, a, par ailleurs, laissé entendre Benbouzid qui a rassuré quant à la situation épidémique en signalant qu'un seul décès, par Coronavirus, a été enregistré en Algérie, le 24 avril dernier. Un nouveau sous-variant d'Omicron, le BA5,a inauguré l'été en Algérie. Il a été détecté dès juin dernier, dans certaines wilayas. Ce «nouveau venu» a progressivement remplacé le sous-variant BA2 qui circulait jusque-là, a indiqué l'institut Pasteur d'Alger IPA, dans un communiqué. L'institut a rappelé que la pandémie a reculé considérablement, relevant «l'accalmie notable», au niveau des structures sanitaires depuis le mois de janvier dernier, à la suite de la vague Omicron, avec ses deux sous-variants BA1 et BA2.

Le sous-variant BA5 qui a pointé du nez, a fini par confirmer la légère hausse des contaminations enregistrées depuis quelques semaines, à travers le pays. «L'augmentation de l'intensité de circulation du BA5 à partir de la semaine du 03 juillet a été corrélée à une légère hausse des cas de Covid-19, au cours de ce mois tel qu'observé dans les pays où la circulation de ce sous-variant est en cours», a fait savoir l'IPA et le même institut de prévenir sur une augmentation des cas: «Il n'est pas surprenant de constater une augmentation des cas dans les prochains jours, cela fait partie du cycle d'évolution des virus».

L'Organisation mondiale de la santé en Europe a mis en garde sur un automne et un hiver «difficiles» du fait de la hausse des cas de Covid-19 sur fond de relâchement parmi les Etats membres. «Le Covid-19 reste une vilaine maladie potentiellement mortelle», a souligné le directeur de l'OMS Europe, Hans Kluge. Dans un communiqué, la même source a qualifié l'actuelle situation de «semblable à celle de l'été dernier» mais, a-t-il précisé, «cette fois-ci, la vague de Covid-19 est propulsée par des sous-lignées du variant Omicron», plus contagieuses. Le nombre de cas de Covid-19 dans les 53 pays que l'organisation couvre a triplé ces six dernières semaines, «s'approchant de trois millions de cas enregistrés la semaine dernière», représentant près de la moitié du total à l'échelle mondiale, a-t-il rappelé. Sur la même période, le nombre d'hospitalisations a doublé et, bien que le nombre d'admissions en soins intensifs reste «relativement bas», près de 3.000 personnes meurent encore de Covid en Europe chaque semaine, a-t-il ajouté. Selon l'organisation, l'augmentation du nombre de cas de Covid devrait se poursuivre dans les mois qui viennent à cause de la fin des vacances d'été, de la réouverture des écoles et d'interactions sociales se produisant davantage en lieux clos à mesure que les températures baissent. Combinée à une «baisse de la surveillance du virus», une telle augmentation laisse entrevoir «un automne et un hiver difficiles» dans la région Europe, a prévenu Kluge. L'OMS Europe a aussi dévoilé une stratégie pour l'automne et l'hiver. Celle-ci passe par l'augmentation de la vaccination des populations.