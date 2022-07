Evoquant la situation pandémique qui connaît une tendance ascendante, en Algérie depuis ces dernières semaines, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzida estimé qu'elle n'est «pas inquiétante actuellement», appelant à la vigilance. Il sous entend ainsi que le port du masque dans les de regroupements et la distanciation social sont recommandés. Le ministre s'exprimait, lundi, dans le cadre d'une rencontre par visioconférence, avec les directeurs locaux de la Santé et les responsables des établissements hospitaliers. Après avoir écouté les différentes explications fournies par les directeurs de la Santé concernant les nombreux projets en cours de réalisation, notamment les services d'urgences médico-chirurgicales, les polycliniques et les services des soins intensifs, y compris ceux ayant été créés et réaménagés, M. Benbouzid a insisté sur l'impératif de finaliser les travaux et d'ouvrir les services de soins intensifs de l'établissement hospitalier spécialisé "El Kettar", du Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Beni Messous et de l'établissement hospitalier spécialisé "Salim Zemirli" à Alger.Le ministre a évoqué les nouveaux services au CHU "Mustapha Pacha" (Alger), à savoir le service de chirurgie maxilo-faciale, de chirurgie orthopédique et traumatologique et le service de microbiologie qui ont été dotés d'équipements médicaux modernes, et seront mis en service dans les plus brefs délais".