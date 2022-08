Affichant sa détermination à ne pas rester les bras croisés face aux retards accusés dans la réhabilitation de certaines structures d'urgences, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, n'a pas caché son mécontentement face à certaines structures qui ne fonctionnent toujours pas en dépit des nombreuses mesures prises pour leur mise en service.

Il intervenait lundi lors d'une réunion d'évaluation avec les directeurs de la santé, sur l'accélération du réaménagement des structures de santé dans les wilayas.

La réunion périodique d'évaluation, a été tenue par visioconférence, entre le ministre de la Santé et les directeurs de la santé dans les wilayas, à la veille de la rentrée sociale 2022-2023. Elle a été «l'occasion de faire le point sur la situation de la santé dans la plupart des wilayas et de s'enquérir de l'état d'avancement des projets, notamment ceux liés à l'aménagement des hôpitaux des urgences médico-chirurgicales et des polycliniques», a précisé un communiqué rendu public par la tutelle. Le premier responsable du secteur a, à cette occasion, appelé l'équipe de la direction de la santé d'Oran à parachever tous les projets en cours et à faire en sorte que l'hôpital des grands brûlés soit pleinement opérationnel dans les plus brefs délais en le dotant des moyens nécessaires. Le retard accusé dans la réhabilitation de cette importante structure sanitaire a fait couler beaucoup d'encre. Il a été à l'origine de la chute de l'ex-directeur de la santé de la wilaya d'Oran, Abdenaceur Boudaâ. Ce dernier a été limogé en juillet dernier, à cause de sa mauvaise gestion du secteur. Le premier responsable du secteur, est revenu, hier, sur les raisons du limogeage. Benbouzid n'a pas caché son ‘'grand mécontentement à l'égard du directeur de la santé d'Oran, qui a été démis de ses fonctions le 7 juillet 2022, sur fond de retard notable dans l'équipement intégral de l'hôpital des grands brûlés pour recevoir les malades», a-t-on pu lire dans un communiqué rendu public par la tutelle à la fin de ladite réunion. Cela avant de déplorer que «de tels comportements qui relèvent de ‘'l'abus de confiance´´ entravent le programme tracé par le ministère.‘'

La sanction du limogeage de l'ex-DSP de la willaya d'Oran est ainsi posé par le professeur Benbouzid dans un cadre exemplaire, pour menacer quiconque qui déroge à la règle. Un autre ton a été employé par le premier responsable du secteur lors de la même réunion.

Benbouzid n'a pas manqué d'adresser «ses remerciements aux directeurs de la santé des wilayas de Relizane, Chlef, Oum El-Bouaghi, Khenchela, Blida et Batna pour leurs efforts en faveur de l'amélioration du niveau et de la qualité des services en veillant personnellement à l'avancement des opérations (création ou réaménagement des structures de santé)», a précisé le communiqué de la tutelle.