La troisième dose de vaccin contre le coronavirus fait débat dans le monde. L’Algérie avait, jusque-là, écarté cette possibilité. Mais les avancées scientifiques sur la question semblent avoir fait changer d’avis les autorités sanitaires. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a annoncé, hier, qu’il avait donné son quitus pour cette 3e dose. « Le ministère de la Santé avait donné des instructions aux centres de vaccination situés à travers le pays afin de recevoir les citoyens souhaitant prendre la 3e dose du vaccin », a-t-il indiqué, précisant que cela n’était pas obligatoire mais un choix personnel. Le ministre souligne que cela concerne les personnes ayant reçu leurs deux doses depuis plus de six mois.