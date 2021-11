Une opération d'importation de «quantités considérables» de vaccin anti-covid19 a été gelée en raison de la disponibilité, actuellement, de plus de 13 millions de doses non encore utilisées, vu l'abstention des citoyens, a révélé, jeudi, le ministre de la Santé. Cet état de fait n'empêche pas la reprise des contaminations. La barre des 120 cas a été franchie. Une première depuis plusieurs semaines. Un bilan qui confirme la reprise épidémique de cette dernière semaine. En effet, depuis le début du mois de novembre, le bilan quotidien établi par le ministère de la Santé donne froid dans le dos. Pour les spécialistes, il s'agit des prémices d'une 4e vague. Des craintes amplement fondées du fait qu'un relâchement total est enregistré chez les citoyens. Ceq derniers négligent, en effet, le port de la bavette, l'usage du gel hydroalcoolique et tous les gestes barrières préconisés, afin de casser les chaînes de contamination. De plus, la campagne de vaccination patine. L'engouement pour cette dernière s'essouffle, après avoir dépassé le cap des 50% des primo-vaccinés. Une situation qui appelle à mettre en place des mesures d'urgence, à l'image du pass sanitaire que les experts réclament depuis plusieurs mois. Benbouzid a, en effet, fini par changer d'avis. Il a plaidé, avant-hier, pour l'application du pass sanitaire. Une mesure qu'il suggère pour inciter les citoyens à se faire vacciner. Il intervenait en marge d'une journée d'évaluation de la situation pandémique. Le professeur Benbouzid est de surcroît, le premier responsable du Comité scientifique pour le suivi de l'évolution du coronavirus. Un comité qui a eu son mot à dire dans plusieurs situations liées à l'épidémie (l'entrée en vigueur et la levée du confinement, l'arrêt et la reprise du transport,etc). Cependant, Benbouzid préfère renvoyer la patate chaude aux hautes autorités de l'état, en déclarant que «l'instauration du pass sanitaire ne relève pas des prérogatives du ministère». Le ministère de la Santé a par contre «pris les mesures préventives et réuni les conditions nécessaires à cet effet, tout en assurant la disponibilité du vaccin». La journée d'évaluation a vu la participation de plusieurs acteurs du domaine, dont des associations scientifiques, des syndicats et des experts. Elle a été couronnée de recommandations, à travers lesquelles l'accent a été mis sur «l'importance» d'instaurer le pass sanitaire pour généraliser la vaccination à toutes les franges de la société. Tous les participants étaient d'accord sur le fait que «la vaccination est le seul moyen de se protéger de la pandémie». D'autres mesures s'imposent. Le directeur de la santé de proximité au ministère, le docteur Fawzi Benachenhou, a appelé, par- là même, à consacrer des structures sanitaires pour la prise en charge des personnes contaminées par la Covid-19, en prévision de l'apparition d'une 4e vague, plus néfaste que les précédentes. «Cela permettra», a-t-il précisé «la continuité des activités dans les autres services». Les conférenciers ont, par ailleurs, mis l'accent sur l'impératif d'entreprendre une action proactive et prospective, en cas d'aggravation de la situation pandémique. Le recours à l'hospitalisation à domicile, pour les cas délicats est une autre proposition formulée. Les experts ont également souligné la nécessité de mener une réflexion pour la création de nouveaux services de réanimation, outre l'amélioration du transport sanitaire. Ils ont appelé aussi à l'association des experts, à l'avenir, dans les différentes instructions relatives à la pandémie et la consolidation de la coordination entre les secteurs public et privé. L'importance et la nécessité d'offrir aux corps du secteur et aux malades une prise en charge psychologique, après leur guérison a été également soulignée. Les experts n'ont pas manqué de noter la nécessité de «la révision» de la stratégie actuelle de communication et de prévention à travers la sensibilisation des citoyens pour adhérer à la campagne de vaccination.