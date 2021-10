Foncièrement engagé dans plusieurs chantiers des réformes de son secteur, le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed n’a pas manqué, lors de la tenue de la deuxième journée thématique, organisée par la Fédération algérienne de pharmacie (FAP), de définir les axes principaux visant à conférer au secteur les possibilités de se hisser aux paradigmes internationaux. Une voie empruntée depuis 2020 pour la régulation et la restructuration du système d’importation et de distribution des médicaments, sur des bases de prise en charge de la santé du malade en priorité, et en adéquation avec le principe de la promotion de la production nationale. Cette dernière enregistre des avancées remarquables, dans la mesure où elle se trouve en phase de franchir des étapes importantes, telles que la production du vaccin contre la Covid-19, et l’insuline. À cela s’ajoute le renforcement de la production nationale par le passage de « 37 médicaments importés, passés à la production locale dans des segments à forte valeur ajoutée, durant les cinq premiers mois de l’année 2021, constituant une substitution directe à l’importation et 16 premiers biosimilaires enregistrés. Cela a permis de générer pour ces seuls produits une économie de près de 100 millions de dollars », précise le communiqué, publié sur le site Web du ministère, reflétant le bilan qui a été présenté, lors de la réunion de travail et de coordination, présidée par le ministre de l’Industrie pharmaceutique, avec les membres du Comité économique intersectoriel des médicaments. Des concrétisations qui marquent la rupture avec une gestion qui était essentiellement axée sur l’importation massive, sans aucune vision sur les capacités de l’Algérie à renverser cet ordre établi depuis des lustres et à sortir du diktat des barons de l’importation.