«Ce n'est pas une pénurie mais une pression.». C'est en ces termes, qu'a qualifié le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, le problème de la disponibilité de certains médicaments dans les officines. Certains antibiotiques, antalgiques et surtout anticoagulants sont quasiment introuvables depuis le début de la vague de Omicron. Pourtant, la tutelle a annoncé la mise sur le marché de millions de boîtes de ces produits. Que s'est-il donc passé? «Etant en période de pandémie, il est tout à fait normal qu'il y ait pression sur ces produits», a souligné le ministre lors de son passage, hier matin, sur les ondes de la Radio nationale, chaîne3.

Benbahmed reconnaît, néanmoins, l'existence de défaillances au niveau du circuit de distribution. Il parle carrément de «lobby» qui joue aux apprentis spéculateurs. Etant donné que la réalité du terrain était contraire aux chiffres des producteurs et importateurs, le ministère de l'Industrie pharmaceutique a ouvert une enquête.

«Une enquête a été diligentée par nos services, des brigades mixtes ont été dépêchées à ce sujet», indique- t-il. Les premiers résultats de l'enquête sont édifiants! Il existe encore des commerçants sans foi ni loi qui tentent de se faire de l'argent sur le dos des Algériens en temps de crise.

«Les investigations ont révélé que certains distributeurs, appartenant au lobby de l'importation du médicament, ont effectivement pratiqué une rétention», atteste le ministre. «Des sanctions ont été prononcées et des fermetures ont été notifiées à certains distributeurs», fait-il savoir. Il annonce également la mise en place d'un nouveau cahier des charges, concernant les distributeurs des médicaments. «Il sera prêt dans les quelques jours à venir, et l'ensemble des distributeurs seront ré-agréés avant fin février, en vue de séparer le bon grain de l'ivraie», a-t-il indiqué. «Mon département se bat contre ce lobby de l'importation du médicament, pour faire baisser la facture des importations», a-t-il précisé. «Ce lobby se trouve même dans la chaîne de distribution», a-t-il poursuivi. Il s'agit là d'accusations très graves. Ces lobbies continuent leur sale besogne au détriment de la vie des citoyens. Des sanctions plus grandes doivent être prises afin de donner l'exemple.

Les auteurs de ces actes criminels doivent être démasqués, le public doit les voir pour être rassuré.

La justice doit réagir du fait que l'acte de spéculation est criminalisé dans le pays. On a vu des gens aller en prison pour avoir tenté de faire du «business» avec un bidon d'huile. Que dire alors des produits vitaux comme les médicaments. On doit absolument mettre fin à ce type de comportement. Surtout que comme l'a précisé Benbahmed, ces «trafics» remettent en cause le travail de centaines de personnes qui font tout pour assurer les besoins du marché. «Nombre d'unités de production sont en train de fonctionner à plein régime en H24 avec des équipes en 3X8, souvent avec des effectifs réduits de 50% pour raison Covid», a-t-il fait savoir. Benbahmed a tenu à rendre

«hommage à tous les travailleurs de ces unités, ainsi que celles se trouvant dans la distribution et les pharmacies». Il n'omet pas de mettre en avant les grandes avancées du secteur durant l'année écoulée. «Tous les médicaments entrant dans le protocole de traitement Covid-19 sont produits localement, y compris le Lovenox, les tests et aussi le vaccin», rappelle le ministre, non sans souligner le fait que «l'Algérie est le seul pays dans la région qui produit le vaccin».

Les «lobbys» veulent-ils remettre en cause tout ce travail? Sont-ils aussi puissants? C'est en tout cas ce qu'affirme Benbahmed...