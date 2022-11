L'Algérie plaide pour une intégration africaine exhaustive et complémentaire, en vue de faire face, de manière adaptée, aux répercussions de la crise pandémique mondiale et les transformations géopolitiques majeures actuelles et celles à venir.

En effet, les pays africains demeurent les «plus touchés par cette situation malheureuse», faisant «face aujourd'hui, à un nouveau défi dicté par les conditions internationales actuelles et leurs répercussions sur la chaîne d'approvisionnement». Poursuivant son allocution, le Premier ministre Aïmène Benabderrahmane, qui prenait part aux travaux du 17e Sommet extraordinaire de l'Union africaine (UA), a exposé la vision de l'Algérie et son «engagement en faveur des objectifs de complémentarité et d'intégration en Afrique». Dans ce cadre précis, le Premier ministre a estimé que l'Algérie considère la mise en place de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) «comme une étape cruciale vers la réalisation de l'intégration continentale».

D'autre part, il n'omettra pas, non plus, d'admettre l'existence de certaines entraves que l'Algérie s'attèlle à lever pour ce qui est des «règles d'origine et les règles d'intégration dans les différentes industries». Pour l'Algérie qui accorde une attention particulière à l'intégration africaine, il y a lieu «d'assurer une croissance régulière et respecter les normes environnementales modernes pour un développement durable, telles que la réduction de la pollution et du réchauffement climatique et la préservation des ressources naturelles pour assurer une vie meilleure aux générations futures». Plaidant pour une «Afrique prospère reposant sur un développement inclusif et durable», conformément aux objectifs de l'agenda africain de développement 2063, l'Algérie arbore son expérience d'accélération de la cadence de son développement et la diversification de son économie. C'est dans cet esprit que le Premier ministre rappellera que «l'Algérie a multiplié par trois ses exportations hors hydrocarbures depuis 2019», grâce à un plan de développement économique pionnier. Sur un autre registre, il rappellera lors de cette session ordinaire l'engagement de l'Algérie, en faveur «des objectifs de complémentarité et d'intégration en Afrique». Un engagement qui «reflète sa vision d'intégration à travers ses infrastructures nationales et son soutien soutenu à toutes les initiatives allant dans ce sens». Dans son plaidoyer, Benabderrahmane a mis en exergue le fait que «le renforcement des couloirs économiques dans notre région, ainsi que sa participation permanente et qualitative à toutes les réunions consacrées à la redynamisation de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), s'inscrivent dans le cadre de l'effort commun visant à réaliser les aspirations de nos peuples quant à cet accord». Rappelant l'ampleur de la Zlecaf, qui reste l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde, l'Algérie exhorte les pays africains à adhérer à cette dynamique porteuse de valeurs ajoutées. Il y a lieu de rappeler que la Zlecaf représente un marché de plus de 1,3 milliard de personnes et un PIB combiné d'environ 2.500 milliards de dollars.

L'Algérie affiche, ce faisant, son engagement quant à «la nécessité de soutenir les politiques économiques visant à hisser le taux de croissance industrielle et de diversification économique dans les pays africains en faveur de la Zlécaf».

Le Premier ministre a rappelé l'intime conviction de l'Algérie concernant l'impact positif de cet accord (Zlecaf) sur les économies naissantes de l'Afrique. Ainsi, la Zlecaf devra donner lieu à «une augmentation du taux de commerce inter-africain, estimé actuellement à près de 15%, à des niveaux dignes de nos capacités et de nos aspirations».