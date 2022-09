Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, représente le président de la République Abdelmadjid Tebboune, aux funérailles d'Etat de la Reine Elizabeth II, qui auront à Londres à partir d’aujourd’hui, indique un communiqué des services du Premier ministre. « En sa qualité de représentant du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, prendra part, à Londres, aux funérailles d'Etat de la Reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, feu Elizabeth II, qui auront lieu à partir de ce dimanche 18 septembre 2022 », précise la même source.Des centaines de dirigeants étrangers et de membres de la famille royale sont attendus à Londres pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II, l'un des plus grands rassemblements diplomatiques depuis des décennies.