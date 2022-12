Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a été reçu, hier soir, par le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, en marge des travaux du Sommet sino-arabe de coopération et de développement, qui se tient dans la capitale saoudienne Riyad, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre. A l'entame de la rencontre, le président chinois « a hautement salué les relations historiques de solidarité et de coopération entre les deux pays, se félicitant du niveau atteint par la coopération bilatérale dans le cadre du partenariat stratégique algéro-chinois, signé par les deux parties en 2014 », a ajouté la même source. Il a également affirmé « la pleine volonté de son pays d'approfondir et de diversifier ce partenariat pour y inclure de nouveaux domaines, outre l'importante coopération existante dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie, des mines, de l'exploitation minière et d'autres formes de coopération fructueuse auxquelles les deux parties sont attachées ». A cette occasion, le président chinois a également salué « le rôle de l'Algérie dans la région et réaffirmé le soutien de la Chine à ses démarches visant à instaurer la stabilité et à promouvoir le développement » sur la base de sa conviction de la clairvoyance algérienne et de la convergence des vues des deux pays. Xi Jinping a chargé le Premier ministre de transmettre, « ses salutations sincères au Président Tebboune, ainsi que ses félicitations pour la réussite du Sommet arabe et d'avoir présidé avec brio le Conseil de la Ligue arabe au niveau du Sommet », outre « sa volonté de le rencontrer en Chine, en vue de poursuivre le renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays », selon le communiqué..Benabderrahmane a, de son côté, transmis « les salutations du Président Tebboune au président chinois, ainsi que ses sincères félicitations pour sa réélection à la tête du Parti communiste chinois (PCC) pour un troisième mandat », ce qui dénote du succès de ses politiques et le soutien dont elles jouissent, en sus du succès du Sommet sino-arabe et sa détermination personnelle à hisser les relations algéro-chinoises aux plus hauts niveaux. « L'Algérie partage avec la Chine une histoire commune riche en positions de solidarité, ce qui constitue une base solide à même de concrétiser la volonté des dirigeants des deux pays d'approfondir le partenariat stratégique et servir les objectifs du développement socioéconomique dans les deux pays » a-t-il affirmé. Lors de cette rencontre, les deux parties ont salué le Sommet sino-arabe, exprimant leur détermination à employer cet espace de coopération au service des intérêts des deux parties, en sus d'échanger le soutien concernant les questions importantes pour les deux parties, a conclu le communiqué.