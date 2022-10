Une première en Algérie.: le Premier ministre fait son mea-culpa sur la gestion de la tension sur certains produits de première nécessité constatée sur le marché. En effet, Aïmene Benabderrahmane a présenté, avant-hier à l'APN, «ses excuses à l'endroit de tout chef et de toute cheffe de famille ayant trouvé des difficultés pour se procurer certains produits de large consommation». Il s'est exprimé à l'occasion de sa réponse aux questions de députés, qui ont été au nombre de 300 à intervenir en plénière qui s'était étalée sur trois jours.

À propos des interrogations des députés sur les pénuries cycliques de produits de base, qui seraient dues aux restrictions des importations, il a réfuté qu'il y ait un quelconque «blocage» des importations, en rappelant que «le montant des importations a atteint, jusqu'en août dernier, 26,5 milliards de dollars, contre 24,6 milliards de dollars durant la même période de 2021, ce qui confirme que l'État n'a jamais freiné l'importation». Il a précisé que «la politique du commerce extérieur adoptée par les pouvoirs publics visait à réguler et rationaliser les importations et non pas les freiner, comme relayé par certaines parties». Il a soutenu dans ce sillage que «les anciennes pratiques criminelles prévalant durant la période précédente comme l'importation de conteneurs vides, des centaines de conteneurs contenant des pierres et des déchets importés à des centaines de millions de dollars, sont bannies à jamais». Pour le Premier ministre, les décisions «judicieuses» prises par le gouvernement en matière de maîtrise de l'importation, de réalisation des équilibres macroéconomiques, et de concrétisation de l'indépendance de décision économique, pourraient déplaire à plus d'un, dont certains d'entre eux peuvent se trouver à l'intérieur des frontières, mais la plupart d'entre eux se trouvent à l'extérieur». «Le gouvernement se devait de mettre en place un mécanisme de suivi pour que la politique d'importation soit conforme à l'intérêt de l'économie nationale, notamment le renforcement de l'équilibre de la balance des paiements», a-t-il souligné. En réponse aux nombreuses question liées à la santé, il a rappelé que «le secteur de la santé a bénéficié d'une levée de gel sur la totalité des projets, annonçant la réception, en novembre, de 43 structures de santé publique dans les différentes wilayas du pays». «Des affectations dépassant les 4,5 milliards de dinars ont été débloquées pour l'équipement des établissements hospitaliers», a-t-il relevé. S'agissant de la pénurie de certains médicaments, il a affirmé que «ces déséquilibres sont en train d'être rattrapés à travers des instructions strictes que nous avons données aux différents secteurs, directement concernés par cette situation». Quant à la panne des appareils de radiothérapie des patients atteints de cancer, il a indiqué que «des procédures urgentes seront prises à l'instar de l'exécution immédiate du programme d'achat des équipements médicaux de haute précision et nombre d'accélérateurs, suffisants pour répondre aux demandes nationales dans le domaine de la radiothérapie, et ce, avant la fin de l'année en cours». Concernant le secteur de l'éducation, il a indiqué que «le gouvernement s'engage à assurer un repas chaud pour les élèves». Il a aussi réaffirmé «la poursuite des efforts visant à améliorer la qualité de l'éducation, à travers l'éradication de la surcharge et l'augmentation du nombre de cantines proposées par les écoles et la mobilisation de nombre suffisant de bus de transport scolaire».

Par ailleurs il a annoncé qu' «une rencontre entre le Premier ministre et les présidents des groupes parlementaires sera tenue au moins deux fois par an au titre de la concertation...». S'agissant de l'opération d'acquisition d'avions bombardiers d'eau, il a fait état de «la finalisation des procédures d'achat de quatre avions bombardiers d'eau d'une capacité de 12.000 litres dont le premier sera reçu en décembre». Au sujet de l'hécatombe routière au quotidien, il a souligné qu'il sera procédé à la mise en place d'un cadre juridique qui prévoit, entre autres, la responsabilité des entreprises chargées de la réalisation et de l'aménagement des routes dans les accidents... Quant à la question relative à l'échec de la récupération de l'argent de l'informel par la finance islamique, il a soutenu que «durant l'année dernière les dépôts bancaires de ce genre ont atteint, dans les banques publiques jusqu'à la fin du mois d'août, 4,9 milliards de DA, alors que la valeur du financement accordé par ces banques a atteint 4,44 milliards de DA». «Le gouvernement aspire à un meilleur rythme de croissance de la finance islamique, notamment à la faveur de la révision de la loi relative à la monnaie et au crédit, qui sera bientôt présentée pour débat à l'APN, a-t-il dit. S'agissant de l'agrément des banques privées, il a souligné qu' «il n'y a pas d'obstacle à cet agrément, notant que le gouvernement a discuté avec le patronat et les opérateurs et les a encouragés à déposer leurs dossiers pour créer des banques» privées. Quant à l'ouverture de succursales de banques algériennes à l'étranger, il a fait état de deux projets en cours de mise en oeuvre relatifs à la création d'une succursale de la Banque extérieure d'Algérie (BEA) en France, avec l'expansion progressive dans d'autres villes, la création d'une succursale en Mauritanie, et d'une autre au Sénégal par les quatre banques publiques. Il a en outre rappelé que «le total de crédits accordés à l'économie par les banques publiques et privées, à fin juin 2022, avait atteint les 10.037 milliards de dinars avec une augmentation de 245 milliards de dinars par rapport aux affectations de fin 2021».